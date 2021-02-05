فيروس كورونا يسرع من تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي في شركات التأمين

من المحتمل أن تكون الاتجاهات التي أثارها وباء فيروس كورونا تتطلب من شركات التأمين التعامل مع المزيد من المطالبات والتعويضات عن بُعد

أجرت مؤسسة ديلويت Deloitte للاستشارات المالية استطلاعًا للرأى، كشف عن أن معظم شركات التأمين إلى أنها تحوط رهاناتها، من خلال دعم الوكلاء والوسطاء بعدة طرق، سواء التسويق والمبيعات والتوزيع بعد انتشار فيروس كورونا.

وذهب العديد من المستجيبين الأوروبيين إلى حد الاستشهاد بالمساعدة المالية المباشرة للموزعين المتعثرين كأولوية قصوى، على الرغم من أن هذا الخيار احتل المرتبة الثامنة في أمريكا الشمالية.

ومن المرجح أن تكون هذه المساعدة موضع ترحيب ، حيث أفاد ما يقرب من نصف أولئك الذين شملهم الاستطلاع من قبل وكلاء التأمين والوسطاء المستقلين في أمريكا عن خسارة عملاء أنواع التأمين التجارية وانخفاض الإيرادات لعام 2020 ، في حين حصل 70 ٪ على قرض برنامج حماية الرواتب أو بعض المنح المالية الأخرى المساعدة أثناء الجائحة .

التحول نحو الاكتتاب الالكترونى

وأكدت دراسة مؤسسة ديلويت أن تعزيز الأمن السيبراني لقوة مبيعات بعيدة إلى حد كبير أثناء وباء فيروس كورونا هو الاعتبار الأول للتوزيع لدى المستجيبين في أمريكا الشمالية – حيث جاء في المرتبة الثانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والثالث لأوروبا.

ولا تزال العديد من شركات التأمين في المراحل الأولى من مشاريع تحويل الاكتتاب التي تتجاوز بكثير أتمتة مهام جمع ومعالجة البيانات الروتينية كثيفة العمالة، والهدف النهائي هو الاستفادة بشكل أفضل من الذكاء الاصطناعي (AI) ، ومصادر البيانات البديلة ، والنماذج التنبؤية الأكثر تقدمًا لزيادة قدرات الضامن ونقلهم في النهاية إلى أدوار عالية المستوى ومتعددة الأوجه – مثل إدارة المحافظ وزيادة التفاعل مع الوسطاء والكبار. العملاء .

فعلى سبيل المثال، لدى شركة Ping An Life Insurance Company of China نموذج مخاطر متقدم على منصة الاكتتاب الذكية الخاصة بها، والتي خدمت أكثر من 18 مليونًا من حاملي الوثائق في عام 2019 ،ووافقت على 96٪ من وثائق التأمين من خلال الاكتتاب الآلي، ما أدى إلى خفض متوسط ​​وقت الاستجابة من 3.8 يومًا من الاكتتاب اليدوي إلى 10 دقائق .

والسؤال هو ما إذا كانت معظم شركات التأمين ستستثمر ما يكفي لجعل هذه الرؤية حقيقة ، على الأقل في المدى القصير؟ وكانت زيادة الأتمتة على رأس أولويات الاكتتاب بين المستجيبين في أمريكا الشمالية ، ولكنها احتلت المرتبة الرابعة فقط بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في أوروبا والخامس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واحتل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب المرتبة الثامنة في أمريكا الشمالية مقابل المرتبة الثانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ، مع تعزيز النمذجة التنبؤية التي احتلت المرتبة الخامسة أو أقل في جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.

فيروس كورونا يدفع نحو إدارة التعويضات عن بعد

ومن المحتمل أن تكون الاتجاهات التي أثارها وباء فيروس كورونا تتطلب من شركات التأمين التعامل مع المزيد من المطالبات والتعويضات عن بُعد ، والتي كانت تنفذ سابقًا على الأرض وبالتالي ، كان من المدهش أن تنتهي “زيادة تفاعلات المطالبات الافتراضية” كأولوية رابعة للمطالبات عبر جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.

وبالمثل ، احتلت “ترقية قدرات الكشف عن الاحتيال في المطالبات” المرتبة السادسة ، على الرغم من أن تكرار الاحتيال غالبًا ما يزداد أثناء الضائقة الاقتصادية. وقد تعكس هذه النتائج الحاجة إلى اتخاذ خيارات صعبة في الميزانية عبر أولويات متعددة.

وأوضحت مؤسسة ديلويت أنه من المحتمل ألا تحتاج شركات التأمين إلى تبني تقنيات جديدة ومصادر بيانات بديلة فحسب ، بل “إنشاء نظام بيئي شريك متصل ونموذج موهبة يقدّر التعامل مع المطالبات التقنية ومهارات علوم البيانات ، على سبيل المثال ، تعاونت شركة Zurich UK مع Carpe Data لأتمتة عمليات المطالبات وتسريعها واكتشاف الاحتيال باستخدام بيانات بديلة .

على المدى الطويل ، من المرجح أن تساعد مثل هذه الدورة التدريبية على “تقليل ضغوط القوى العاملة المسنة مع زيادة معالجة مطالبات التأمين بدون اتصال”، وركز المنظمون على مجالات متعددة مثيرة للقلق أثناء وباء فيروس كورونا، بدءًا من الخلافات السياسية حول التغطية المتعلقة بالأمراض المعدية ، وإلى حماية المستهلك نظرًا لأن المزيد من المبيعات والتعامل مع المطالبات أصبح افتراضيًا، ولكن هناك العديد من مشكلات الامتثال الأخرى التي يتعين على شركات التأمين معالجتها والتي لا تملك شيئًا لتفعله مع الوباء.