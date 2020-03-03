فيروس كورونا يتسبب فى تأجيل مؤتمر شبكة سنابل للتمويل متناهى الصغر فى الغردقة

كان مقرراً له يومى 10 و 11 من الشهر الجارى ..وستحدد موعداً جديداً

تسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمثل طارئاً صحياً عمومياً يثير قلقاً دولياً، فى تأجيل مؤتمر سنابل للتمويل الأصغر 2020، الذى كان مقررا عقده يومى 10 و11 من الشهر الجارى فى مدينة الغردقة.

وقالت الشبكة المتخصصة فى التمويل الأصغر والتى تقدم خدماتها فى 12 دولة عربية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”، إن اتخاذ القرار كان صعباً بعد كل الاستعدادات والحجوزات التى أنجزت، مضيفة: “لكن سلامة المشاركين تحتل قيمة أولوياتنا بالإضافة لعودتهم سالمين لبلادهم بدون عقبات أو احتمالات لإلغاء رحلاتهم من قبل شركات الطيران”.

الشبكة ستحدد موعدا جديدا للمؤتمر

وأضافت أن الشبكة تتطلع لمشاركة المشاركين مجدداً بمجرد تحديد المواعيد الجديدة لانعقاد المؤتمر.

تضم شبكة “سنابل” فى عضويتها شركات وجمعيات تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر، وتقوم بتقديم خدمات التدريب، والبحث فى المجالات المتعلقة بالنشاط مثل إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.

كما تقدم خدماتها فى 12 دولة عربية، فيما يُدرج تحت مظلتها 78 عضوًا ما بين مؤسسات وجمعيات وشركات تمويل متناهى صغر، ونشاطها يختص بتقديم بحوث وتدريبات تأهيلية للعاملين، وتحقيق فكرة الشمول المالى والرقابة الداخلية، وكيفية التعامل مع المشكلات التى توجه الشركات العاملة بالمجال ، بحبسب تصريحات سابقة لنانسى سامي، المدير التنفيذى لشبكة سنابل للتمويل الأصغر.



وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أكد اليوم فى بيان أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”، بأي من السفن العابرة بقناة السويس ، مشددا على اتخاذ “القناة” حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن إيفاد فرق الحجر الصحي للكشف على أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها للمجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف التأكد من سلامة الأطقم الفنية والأفراد على متن كافة السفن العابرة للقناة، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.

ولم تكن هذه الفاعلية هى الأولى التى يتسبب كورونا فى إلغائها محلياً حيث نشرت “المال” فى نهاية فبراير الماضى ، إلغاء شركة فيجن للمعارض والمؤتمرات مشاركة 250 شركة صينية في 3 معارض متخصصة في مجالات صناعات الغزل والنسيج، والتي تنظمها “فيجن” في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برعاية وزارة التجارة والصناعة.

وقال هيثم راضي، مدير المعارض في شركة فيجن، فى تصريحات سابقة إن إلغاء التواجد الصيني في المعارض الثلاثة يرجع إلي أسباب متعلقة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين خلال الأيام الماضية.

شركات عالمية تنسحب من معرض فى برشلونة بسبب الفيروس

وعالمياً تسبب الفيروس قبل أيام فى إعلان عدد من الشركات العالمية انسحابها من المشاركة فى دورة العام الحالي من معرض برشلونة للاتصالات الذى يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الماضى، ومنها سوني وإريكسون وفيسبوك وأمازون وزي تي إيه وفيفو ، وأرجعت الشركات المنسحبة السبب إلى خوفها من إصابة عملائها وموظيفها بـ فيروس كورونا.