فيروس كورونا يتسبب فى تأجيل حفلات التخرج بالأكاديمية العربية

ويأتى هذا القرار بالتزامن مع عدد من الإجراءات الأحترازية والوقائية التى تتخذها بعض الجهات المعنية فى الدولة المصرية للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على مناحى الحياة

قررت إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تأجيل حفلات التخرج التى كان يتم الإعداد لها خلال الأيام القادمة فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم اتخاذها خشية فيروس كورونا المستجد .

ويأتى هذا القرار بالتزامن مع عدد من الاجراءات الأحترازية والوقائية التى تتخذها بعض الجهات المعنية فى الدولة المصرية للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على مناحى الحياة .

وكان قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ومن أهم تلك التدابير وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وأوضحت مصادر مُطلعة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لـ”المال” أنه تم تأجيل حفلات التخرج التى كان من المقرر إقامتها يومي الأحد والاثنين القادمين وذلك لتوقيت لاحق ، وذلك إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضافت المصادر أنه تم كذلك أيضاً تأجيل إقامة حفل المطرب محمد حماقي والذى كان من المقرر إقامته يوم الجمعة ١٢ مارس في ظل الإجراءات الوقائية وتعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة

تعليق الدراسة فى الاكاديمية “الخميس” لسوء الأحوال الجوية

وفى سياق متصل أصدر الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار أسماعيل فرج رئيس الاكاديمية قرارا بتعليق الدراسة بجميع المراحل ” البكالوريوس والدراسات العليا ” بكافة أفرع الأكاديمية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من يوم الخميس ١٢ مارس وحتى السبت ١٤ مارس نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة .

ويأتى قرار رئيس الأكاديمية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.