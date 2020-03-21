فيروس كورونا السبب.. برلماني يطالب وزير العدل بتعليق العمل في مكاتب الشهر العقاري

طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، المستشار أشرف مروان، وزير العدل، بضرورة إصدار قرار بتعليق العمل في كل مكاتب الشهر العقاري بجميع المحافظات؛ وذلك حفاظًا على المواطنين والموظفين ولعدم انتشار فيروس كورونا.

تخوفات من انتشار فيروس كورونا بسبب تكدس المواطنين بالشهر العقاري

وأبدى عضو مجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، تخوفه من التكدسات الموجودة بمكاتب الشهر العقاري، مما يساعد على انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن عليها إقبالًا شديدًا نتيجة التزاحم بين المواطنين والموظفين من الممكن أن يهدر كل مجهودات الدولة التي تسعى لوقف انتشار فيروس الكورونا.

على صعيد آخر طالب نواب بالبرلمان جميع الأجهزة التنفيذية بشكل عام، والمحليات بشكل خاص، بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المولات والكافيهات من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا لحماية مصر وشعبها من تفشي مرض كورونا.

وشددوا على ضرورة تقديم المشروبات والوجبات بالمطاعم والكافيهات أثناء فترة العمل التي نص عليها القرار بأطباق وكوب كرتونية، كإجراء احترازي، خاصة أن الأطباق المعدِنية والكوب الذي يقدَّم به المشروبات والوجبات بالمطاعم تسهم بشكل كبير في نقل الفيروس للمواطنين‪.‬

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه مؤخرًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن تعليق الدراسة يبدأ من الأحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.