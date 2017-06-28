فيروس الفدية يعاود الهجوم على مناطق بأوربا والولايات المتحدة

وكانت وزارة الأمن الوطني الأمريكي، قد أعلنت في بيان لها أمس، أنها تراقب تقارير عن هجمات إلكترونية أضرّت بعدة كيانات عالمية، موضحة أنها تنسّق مع شركائها الدوليين والمحليين المختصين في هذا المجال، وأعربت عن استعدادها لمساعدة أي جهة تطلب منها ذلك.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، قد حذر المواطنين مساء الثلاثاء، من هجمات إلكترونية وصفها بالشرسة، عبر فيروس الابتزاز بيتيا.

وأوضح المركز في بيان له، أن الفيروس يستغل نفس الثغرة الخاصة الموجودة في بعض إصدارات نظام التشغيل ويندوز، واسمها Eternal Blue، لاختراق أجهزة الكمبيوتر، ومن ثم الحصول على الملفات والمساومة عليها.

وأصاب فيروس خبيث يدعى “الفدية” آجهزة كمبيوتر في آلاف المؤسسات حول العالم ومن بينها مصر، وتسبب الفيروس في تشفير بياناتها، والمطالبة بدفع مبلغ مالي “فدية” نظير إعادتها.

وذكرت صحيفة تيليجراف، معلومات حول فيروس الفدية، وكيف تحمي جهازك وماذا تفعل عند إصابته.

وفيروس الفدية هو من نوع WannaCry، وهو برنامج خبيث يصيب الموبايلات الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ويعمل على تشفير بياناتها وقفلها، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي.

ويصل الفيروس عن طريق رسالة أو رابط، يُرسل من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط عبارة عن ملف يشمل برمجيات خبيثة، ثم يغري المرسل الضحية بتنزيل الملف عبر خداعه بأنه ملف مهم أو شخصي، فيقوم المستخدم بتحميل الملف في الكمبيوتر أو الموبايل.

ويعمل الفيروس على تشفير البيانات المهمة في الجهاز أو تشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته، ثم يطلب المجرم من الضحية مبلغًا ماليًا “فدية”، مقابل فكّ التشفير عن البيانات وإعادتها لطبيعتها.

