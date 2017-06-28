فيروس الفدية الخبيث يصل لبنك BNP باريبا

تعرض اليوم الأربعاء، ذراع العقارات التابعة لبنك BNP باريبا أكبر البنوك الفرنسية، وأحد أكبر المؤسسات المالية العالمية بفيروس مماثل لفيروس (واناكراي) أحد برمجيات الفدية الخبيثة الذى أصاب أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر الشهر الماضي على مستوى العالم.

وقال متحدث باسم بنك BNP باريبا لرويترز، إن الهجوم أصاب شركة ريل ستيت التابعة له والتى تقدم خدمات الاستشارات وإدارة الاستثمارات والعقارات وخدمات التطوير في أوروبا، وذلك بعد أن قال مصدر مطلع إن بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين توقفت بسبب الفيروس، ولكن جرى اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء الهجوم سريعا.

وذكرت وكالة رويترز إن هجوم إلكتروني عالمي ضخم سبب أمس في تعطيل أجهزة كمبيوتر بأكبر شركة نفط روسية وبنوك أوكرانية وشركات متعددة الجنسيات بسبب فيروس مماثل لفيروس الفدية الخبيث.

وقالت شركة كاسبرسكي لاب صاحبة برامج الحماية، إنه على الصعيد العالمي كانت روسيا وأوكرانيا أكثر الدول تأثرا بآلاف الهجمات مع وجود ضحايا آخرين في دول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة ولكن لم يتضح حتى الآن إجمالي عدد الهجمات.

وقال خبراء أمنيون إنهم يتوقعون أن يكون تأثير أحدث هجوم أقل حدة من تأثير فيروس واناكراي لأن أجهزة كمبيوتر كثيرة تم إصلاحها بتحديث برامج ويندوز في أعقاب هجوم واناكراي الشهر الماضي لحمايتها من هجمات باستخدام شفرة إيترنال بلو.

ومع ذلك فإن هذا الهجوم قد يكون أخطر من السلالة التقليدية لفيروسات برمجيات الفدية الخبيثة لأنه يجعل أجهزة الكمبيوتر لا تستجيب ولا يمكن تشغيلها مرة أخرى حيث يرى خبراء أمنيون آخرون إنهم يعتقدون إن فيروس الفدية الخبيثة الذي تم إطلاقه أمس الثلاثاء ربما يكون أصعب في وقفه من واناكراي بينما يرى باحثون إن الهجوم ربما استعار شفرة خبيثة تم استخدامها في هجمات سابقة لبرمجيات الفدية الخبيثة وكانت باسم (بيتيا) و(جولدن آي).

واستمرت أصداء الهجوم اليوم أيضا إذ قالت شركة الشحن العملاقة مولر-ميرسك الدانمركية التي تسيطر على حوالى 15 % من الحاويات التى يجري شحنها عالميا إنها عاجزة عن تنفيذ طلبيات جديدة بعد إصابتها بالهجمة الإلكترونية.

وأدت حملة الابتزاز الإلكتروني التي بدأت أمس وتنتشر سريعا إلى زيادة المخاوف من إخفاق قطاع الأعمال في تأمين شبكاته من المتسللين الذين يزدادون جرأة والذين أثبتوا قدرتهم على تعطيل البنية الأساسية المهمة وشل شبكات الشركات والحكومة.

وأبلغت شركات في منطقة آسيا والمحيط الهادي عن تعطل بعض أجهزتها يوم الأربعاء مع تضرر عمليات عدة شركات أوروبية وأكبر ميناء للحاويات في الهند على الرغم من أن التأثير على الشركات والحكومات عبر المنطقة الأوسع نطاقا كان محدودا نوعا.

ويتضمن فيروس الفدية الخبيثة شفرة تُعرف باسم (إيترنال بلو) يعتقد خبراء في الأمن الإلكتروني على نطاق واسع إنها مسروقة من وكالة الأمن الوطني الأمريكية واستُخدمت أيضا في هجوم فيروس الفدية (واناكراي) الذي وقع الشهر الماضي ولكن كيفين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة (سيكيور أيدياز) للأمن الإلكتروني يرى إن “الهجمات الإلكترونية يمكن ببساطة أن تدمرنا”.