فيروس التراجع يصيب “جسد” التأمين الأردني بنهاية شهر يوليو (جراف)

أصاب فيروس التراجع ، سوق التأمين الأردني ، في نهاية شهر يوليو الماضي ، والذي إنخفضت فيه الأقساط المُكتتبة – أي المُصدرة وليست المُحصلة- بنسبة 2.8% مقارنة بالأقساط المكتتبة ، في الشهر المقابل من العام الماضي 2019.

وبلغ إجمالي محفظة الأقساط ، في 24 شركة تأمين أردنية ، 358.3 مليون دينار أردني، في نهاية يوليو 2020 ، مقارنة بـ 368.8 مليون دينار تقريبًا ، في نهاية يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 10.5 مليون دينار تقريبًا.

1.6 % زيادة في نصيب شركات التأمين التكافلي من الأقساط المُكتتبة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، دائرة الدراسات والتدريب ، بالإتحاد الأردني لشركات التأمين – حصلت المال علي نسخة كاملة منها- ، بلغ رصيد شركات التأمين التكافلي- وعددهم شركتين- ، من الأقساط المكتتبة في نهاية يوليو الماضي ، 42.7 مليون دينار ، مقارنة بـ 42 مليون دينار، هي إجمالي نصيبها من الأقساط المُكتتبة في يوليو 2019 ، بزيادة تصل الي 700 ألف دينار، بنسبة نمو تصل الي 1.6%.

221.6 مليون دينار تعويضات مُسددة بنهاية يوليو

في سياق مواز، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، بالسوق الأردنية، 221.6 مليون دينار، في نهاية يوليو من العام الحالي 2020 ، مقارنة بـ 276.8 مليون دينار، تعويضات مٌسددة في يوليو من العام الماضي 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 19.9% ، بقيمة 55.2%.

وبلغ نصيب شركات التأمين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في نهاية يوليو 2020 ، ما قيمته 24.9 مليون دينار، مقابل 30.2 مليون دينار سددتها نفس الشركات، في يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 5.3 مليون دينار ، وبنسبة 17.7%

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التجاري والتكافلي، من الأقساط المكتتبة في يوليو 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التجاري والتكافلي، من الأقساط المكتتبة في يوليو 2019.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التجاري والتكافلي، من فاتورة التعويضات المدفوعة في يوليو 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التجاري والتكافلي، من فاتورة التعويضات المدفوعة في يوليو 2019.