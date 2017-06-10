فيرنا وإلنترا وسيراتو ثلاثي صدارة السيارات الكورية

تصدرت هيونداي فيرنا قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 بحصة سوقية 23,4% تمثل 1343 سيارة من المبيعات الإجمالية البالغة 5742 وحدة.

وفي المرتبة الثانية حلت النسخة المحلية من هيونداي إلنترا بحصة سوقية 20% بمبيعات 1147 وحدة؛ وتبعتها في المركز الثالث كيا سيراتو بواقع 800 سيارة بحصة سوقية 13,9%.

وتأتي صدارة “فيرنا” للسوق رغم تراجع مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 بنسبة 72% بتراجع 3431 سيارة؛ إذ لم تتجاوز 1443 وحدة مقابل 4774 خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016.

ويعلق سمير علام نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية على ذلك قائلًا إن مبيعات العديد من الطرازات في السوق المحلية قد تأثرت خلال الفترة الماضية بحالة الترقب التي تسيطر على العملاء بشأن حركة الأسعار والمستوى الذي ستستقر عنده.

وأوضح أن ثبات الدولار سيؤدي لاستقرار مستويات الأسعار بالنسبة للطرازات المختلفة ومن ثم ستتحرك المبعيات؛ متوقعا حدوث ذلك بنهاية العام أو خلال الربع الأول من 2018. ولفت إلى أن الأسعار تتحكم بتحديد مراكز الصدارة فضلا عن العروض التي قد يطرحها الوكلاء.

وتضمنت قائمة أكر 10 طرازات مبيعا ضمن السيارات الكورية كلًا من كيا سبورتاج وهيونداي توسان والنسخة المستوردة من هيونداي إلنترا وشقيقاتها: أكسنت، وi10، وكريتا؛ بالإضافة إلى كيا بيكانتو.

وبمطالعة أداء الشركات الكورية في السوق المحلية يتبين أن الطرازات العشرة الأكثر مبيعا قد استحوذت على 92,3% من المبيعات الإجمالية بواقع 5302 وحدة فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 7,7% على 10 طرازات أخرى؛ بمبيعات إجمالية لم تتجاوز 440 سيارة.

ويوضح الجدول التالي قائمة بمبيعات الطرازات العشر الأكثر مبيعًا ضمن السيارات الكورية وحصصها السوقية.

