فيرنا تتفوق على إتش دى بمبيعات التاكسى

أحمد شوقى
تقدمت هيونداى فيرنا على شقيقتها “إتش دي” فى مبيعات التاكسى المسجلة خلال 2017؛ إذ باعت الأولى 654 وحدة والثانية 148 وحدة؛ لتبلغ مبيعات السيارتين 802 سيارة.
وسجلت هيونداى إتش دى أولى مبيعاتها من التاكسى خلال مارس 2017- وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك”؛ أى بعد نحو عام من طرحها فى السوق المحلية بعد تجميعها بمصانع جى بى أوتو غبور.
وقد بلغت مبيعات هيونداى فيرنا من التاكسى خلال العام الماضى 1994 سيارة أى أنها تراجعت بواقع 1340 وحدة؛ بنسبة 67% خلال العام الماضي.
ويوضح الجدول التالى تطور المبيعات الشهري
السيارة
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
إجمالي
فرنا
1
0
17
29
24
39
47
103
37
131
130
96
654
إتش دي
0
0
13
1
2
0
1
22
23
36
36
14
148
إجمالي
1
0
30
30
26
39
48
125
60
167
166
110
802
ة لـ “فيرنا” و” إتش دي” من التاكسى خلال 2017.