سيــارات

فيرنا تتفوق على إتش دى بمبيعات التاكسى

أحمد شوقى تقدمت هيونداى فيرنا على شقيقتها "إتش دي" فى مبيعات التاكسى المسجلة خلال 2017؛ إذ باعت الأولى 654 وحدة والثانية 148 وحدة؛ لتبلغ مبيعات السيارتين 802 سيارة. وسجلت هيونداى إتش دى أولى مبيعاتها من التاكسى خلال مارس 2017- وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك"؛ أى بعد نحو عام من طرحها
1:43 م, الأحد, 18 فبراير 18 1:43 م, الأحد, 18 فبراير 18

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أحمد شوقى

تقدمت هيونداى فيرنا على شقيقتها “إتش دي” فى مبيعات التاكسى المسجلة خلال 2017؛ إذ باعت الأولى 654 وحدة والثانية 148 وحدة؛ لتبلغ مبيعات السيارتين 802 سيارة.

وسجلت هيونداى إتش دى أولى مبيعاتها من التاكسى خلال مارس 2017- وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك”؛ أى بعد نحو عام من طرحها فى السوق المحلية بعد تجميعها بمصانع جى بى أوتو غبور.

وقد بلغت مبيعات هيونداى فيرنا من التاكسى خلال العام الماضى 1994 سيارة أى أنها تراجعت بواقع 1340 وحدة؛ بنسبة 67% خلال العام الماضي.

ويوضح الجدول التالى تطور المبيعات الشهري

السيارة

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

إجمالي

فرنا

1

0

17

29

24

39

47

103

37

131

130

96

654

إتش دي

0

0

13

1

2

0

1

22

23

36

36

14

148

إجمالي

1

0

30

30

26

39

48

125

60

167

166

110

802

ة لـ “فيرنا” و” إتش دي” من التاكسى خلال 2017.

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