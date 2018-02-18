فيرنا تتفوق على إتش دى بمبيعات التاكسى

أحمد شوقى تقدمت هيونداى فيرنا على شقيقتها "إتش دي" فى مبيعات التاكسى المسجلة خلال 2017؛ إذ باعت الأولى 654 وحدة والثانية 148 وحدة؛ لتبلغ مبيعات السيارتين 802 سيارة. وسجلت هيونداى إتش دى أولى مبيعاتها من التاكسى خلال مارس 2017- وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك"؛ أى بعد نحو عام من طرحها

أحمد شوقى

تقدمت هيونداى فيرنا على شقيقتها “إتش دي” فى مبيعات التاكسى المسجلة خلال 2017؛ إذ باعت الأولى 654 وحدة والثانية 148 وحدة؛ لتبلغ مبيعات السيارتين 802 سيارة.

وسجلت هيونداى إتش دى أولى مبيعاتها من التاكسى خلال مارس 2017- وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك”؛ أى بعد نحو عام من طرحها فى السوق المحلية بعد تجميعها بمصانع جى بى أوتو غبور.

وقد بلغت مبيعات هيونداى فيرنا من التاكسى خلال العام الماضى 1994 سيارة أى أنها تراجعت بواقع 1340 وحدة؛ بنسبة 67% خلال العام الماضي.

ويوضح الجدول التالى تطور المبيعات الشهري

السيارة يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر إجمالي فرنا 1 0 17 29 24 39 47 103 37 131 130 96 654 إتش دي 0 0 13 1 2 0 1 22 23 36 36 14 148 إجمالي 1 0 30 30 26 39 48 125 60 167 166 110 802

ة لـ “فيرنا” و” إتش دي” من التاكسى خلال 2017.