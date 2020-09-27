«فيرست ديزاين» توقع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات جنيه

وقعت شركة فيرست ديزاين للاستثمار والتطوير العمراني، الأسبوع الماضى، عقد تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه بغرض الإنفاق على تطوير مشروعات سكنية وإدارية وتجارية على مساحة 341 ألف متر، بمدينيتى الرحاب ومدينتي.

وتخضع الشركة لملكية البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وتم إطلاقها مؤخراً بهدف تولى ملكية وإدارة الأصول المقرر تدشينها بالتعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

مصادر: توزيع القرض بالتساوى بين بنكى «مصر» و«الأهلى» و10 سنوات آجل زمنى للسداد

وقالت مصادر ذات صلة بأعمال الشركة، إن التسهيلات الائتمانية بقيمة 5 مليارات جنيه، تم تدبيرها مناصفة بواقع 2.5 مليار جنيه بين البنكين، بأجل زمنى يصل إلى 10 سنوات.

وأعلن البنكان مطلع الشهر الجارى توقيع عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، بهدف تطوير قطع أراض بكل من «الرحاب» و«مدينتى».

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن الشراكة تستهدف تعظيم العوائد الاستثمارية للبنكين، وتدعيم مبادرات البنك المركزى المصرى الرامية لمساندة الشركات بكل أنشطتها ومن أهمها شركات التطوير العقارى، فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأشار عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إلى ما تتيحه الشراكة من تخفيف للأعباء التمويلية والالتزامات التى تقع على عاتق الشركة العربية للمشروعات، فى ضوء حرص البنك على الالتزام بدعم خطط الدولة فى مجال التطوير العقارى، لتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مستفيداً من الإقبال والعائد المتنامى بكل من «الرحاب» و«مدينتي».

وأشاد بالتعاون والتنسيق الفعال بين فرق العمل بالبنكين لدراسة أفضل أساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملى، ولتيسير خطوات التنفيذ المشتركة.

وشدد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، على أهمية الدور الحيوى للقطاع المصرفى بشكل عام، ولبنكى الأهلى ومصر بصفة خاصة فى دعم القطاع العقارى والذى يظهر جليا فى الشراكة الإستراتيجية مع المجموعة لتدشين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية على مساحة 341 ألف متر مربع، بما يتماشى مع المخطط العام الذى تم وضعه لـ «الرحاب» و«مدينتى».

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى أصولا بقيمة 102 مليار جنيه، وتعمل من خلال رءوس أموال وحقوق ملكية بقيمة 31.7 مليار جنيه، وتولت منذ إنشائها تنفيذ استثمارات بنحو 200 مليار جنيه، وفقاً لبيان صحفى صادر عن مجموعة طلعت مصطفى الأسبوع قبل الماضى.