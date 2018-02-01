فيرجراوند تستعد لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

❐ الاتجاه لإبرام بروتوكولات مع عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بالقطاع ❐ توقيع عقد مع شركة بابليك بارتنرز للوساطة ونسعى إلى دخول قطاع التأمين ❐ الاهتمام بقطاعات صناعية وزراعية وخدمية ومالية ومصرفية ❐ امتلاك فريق على أعلى مستوى يضم كفاءات وشباب واعد لغزو السوق الإعلامية ❐ مصر لديها فرصة أن تكون ضمن أ

❐ الاتجاه لإبرام بروتوكولات مع عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بالقطاع

❐ توقيع عقد مع شركة بابليك بارتنرز للوساطة ونسعى إلى دخول قطاع التأمين

❐ الاهتمام بقطاعات صناعية وزراعية وخدمية ومالية ومصرفية

❐ امتلاك فريق على أعلى مستوى يضم كفاءات وشباب واعد لغزو السوق الإعلامية

❐ مصر لديها فرصة أن تكون ضمن أهم الدول الجاذبة للاستثمار

❐ السعى إلى تنظيم مؤتمرات وفاعليات اقتصادية كبرى الفترة المقبلة

❐ الاستعداد لإنتاج مجموعة من البرامج التليفزيونية المتميزة لخدمة المجتمع



المرسى عزت

قال رجل الأعمال أحمد والى، العضو المنتدب لشركة فيرجراوند لخدمات التسويق والعلاقات العامة، إن الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم الكامل والمتواصل للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة، وجعلها أكثر تأثيرًا وقوة فى السوق المصرية.

وأضاف والى فى حواره لـ«المال» أن شركة فيرجراوند تضع على رأس أولوياتها رواد الأعمال والشركات الناشئة؛ لكونها تمثل مستقبل الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينقصها وجود إدارات محترفة قادرة على توفير بيئة خصبة؛ لحثها على النمو، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات التى تواجهها.

وأشار إلى أن شركة فير جرواند تعرف جديا مسئوليتها تجاه المجتمع المحيط، فهى تسعى إلى توفير آليات عمل واضحة ومستمرة ودائمة للشركات كافة، خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ لخلق جيل جديد من الشركات يدفع إلى توفير مزيد من فرص العمل.

وكشف والى أن شركته لن تعمل بطريقة تقليدية، فهى عازمة على تقديم حلول متنوعة ومستمرة للشركات كافة، بما يؤهلها لتحقيق نتائج إيجابية على كل المستويات الداخلية منها والخارجية.

وأكد أن «فيرجراوند» تعد أحدث شركات الاستشارات الإعلامية والتسويقية، فقد تم تأسيسها نوفمبر الماضى لتكون نواة مستقبلية لكيان ضخم يهتم بكل ما يدور على الساحة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

بداية قال أحمد والى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة فيرجراوند، إن الشركة تضع نصب أعينها الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الشركة تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الكيانات المهتمة بتلك النوعية من المشروعات بهدف زيادة فاعليتها وتلافى أى معوقات قد تواجهها.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه قدرًا ليس باليسير من صعوبات العمل، خاصة لقلة خبرات مؤسسيها، وعدم معرفتهم بآليات عمل السوق.

ولفت إلى أن فيرجراوند تمتلك فريقًا متميزًا لديه من الخبرات الفنية والمعلوماتية والتسويقية ما يؤهلها لأن لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها قوية على مواجهة الصعاب، وتحقيق أفضل أداء لأعمالها.

وذكر والى أن الشركة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لأن تكون ضمن أهم اللاعبين المؤثرين فى قطاع الإعلام من خلال ابتكار آليات جديدة ومتنوعة تدفع إلى زيادة فرص نجاح كل المشروعات القائمة فى مصر.

وأشار إلى أن «فير جراوند» تسعى خلال الفترة المقبلة أيضًا إلى النفاذ إلى الأسواق المجاورة، خاصة الخليجية منها؛ لتغطية كل نشاطات الشركات والمؤسسات العاملة فى كل القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والمالية والمصرفية.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة فيرجراوند، أن الشركة تولى أهمية قصوى لقطاع التأمين؛ لما له من جاذبية فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطط واضحة فى هذا الشأن تدفع إلى زيادة مشاركة المواطنين والمؤسسات فى التأمين على منشآتها بما يجعلها قادرة على مواجهة أى تحديات قد تواجهها.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت الفوز بتغطية وتنمية ومساعدة شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، فى تقديم خدمات الاستشارات الإعلامية والتسويقية.

ولفت والى إلى أن «فيرجراوند» تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لمزيد من التعاون مع الشركات العاملة فى هذا القطاع العام، بما يحقق لها نموًا فى حجم أعمالها.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتنموية المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوقيع بروتوكولات تعاون معها، بما يوفر للشركات المتعاملة مع تلك الكيانات الفرص والدعم اللازم لنجاح مشروعاتها، ودفعها إلى الاستمرارية.

وأكد أن فيرجراوند تستعد الفترة المقبلة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كبريات المؤسسات المالية، والمهتمة بالتنمية الاقتصادية؛ لتنظيم فاعليات ومؤتمرات متنوعة، تدفع إلى مزيد من التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الشركة لن تعمل بشكل تقليدى فيما يتعلق بالخدمات والاستشارات الإعلامية، بل ستعمل وفق أحدث النظم العالمية فى هذا الشأن.

ولفت «والى» إلى أن فيرجراوند تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إنتاج برامج متنوعة تحظى بقبول الشارع المصرى، على أن تكون برامج بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، بل هى أفكار جديدة تهدف إلى تحقيق ما يمكن أن تُطلق عليه نظرة جديدة ومتعمقة للمجتمع المصرى.

وأشار إلى أن اهتمام الشركة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يأتى من فراغ، موضحًا أن خبراته فى التعامل مع تلك النوعية من المشروعات دفعته إلى التركيز عليها.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى عين تسويقية، وعين تدفعها إلى مزيد من الانتشار لتحقيق تنمية مستدامة.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت فى أبريل من العام الماضى إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، ليضم كيانات وجهات مهتمة بهذا القطاع على سبيل المثال مجلس التدريب الصناعى.

ويقوم جهاز المشروعات الصغيرة بتنسيق ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم المالى والفنى مع كل الجهات والهيئات والوزارات وجميع المبادرات الأهلية بما يمكن تلك المشروعات من أداء مهامها.

وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بضخ مبلغ ما يقرب من 5 مليارات جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات.

ويشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يحصل على أمواله من جهات وهيئات مانحة دولية سواء كانت عربية أو أجنبية، بما لا يحمل موازنة الدولة أى أموال.

وكشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة فيرجراوند لخدمات التسويق والعلاقات العامة، أن الشركة لن يقتصر دورها فقط على المؤسسات والهيئات والشركات، بل ستعمل أيضًا على تنمية وتطوير الصورة الذهنية للأفراد، بما يجعلها شخصيات أكثر تأثيرًا فى المجتمع المصرى.

ولفت إلى أن فيرجراوند ستعمل فى السوق المصرية بفكر عالمى يدفعها إلى تحقيق النجاح المتواصل للمتعاملين معها، وخلق صورة ذهنية متميزة تدفع إلى مزيد من عمليات النمو.

وفيما يتعلق بالمناخ الاقتصادى فى مصر، أكد والى أن السوق المصرية تعد الآن إحدى أهم أسواق المنطقة استثماريا، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافى أو مكانتها بين دول المنطقة بل بسبب وجود ما يفوق 100 مليون مواطن، والذين لديهم نهم استهلاكى يدفع إلى وجود العديد من الشركات فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن مصر موقعة على اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول، سواء اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، فهناك اتفاقية الشركة المصرية الأوروبية، واتفاقية الكوميسا، والاتفاقية العربية الكبرى إلى جانب اتفاقيات ثنائية متميزة مع عدد من الدول الكبرى.

وأضاف والى أن عددًا من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستدفع إلى مزيد من جذب رءوس الأموال إلى السوق المصرية من مختلف القطاعات، لاسيما أن أسعار صرف العملات أصبحت أكثر وضوحًا وشفافية عن ذى قبل.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة فيرجراوند، أن الشركة تعد نقلة نوعية فى توجهاته الاستثمارية، فبعد أن كان ضمن أهم منتجى المستلزمات الطبية، اتجه إلى إنشاء شركة للعلاقات والاستشارات الإعلامية بمفهوم جديد، تدفع إلى منافسة حقيقية فى سوق وصفها بالبكر، نظرا لكونها لم تحظ بعد بأداء ورؤى متمردة وغير تقليدية تدفع إلى نمو فى هذه السوق.

وأوضح أن «فيرجراوند» تسعى وبقوة إلى التنسيق مع كبريات الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالمشروعات المختلفة بما يعمل على توفير بيئة مواتية لمزيد من عمليات النمو وتطوير حجم الأعمال.

يذكر أن رجل الأعمال أحمد والى يعد من الخبرات الكبرى فى مجال المستلزمات الطبية، فقد أسس وآخرون شركة تعمل فى مجال إنتاج القفازات الطبية.

وكان والى عضوا فى المجالس التصديرية المهتمة بزيادة الصادرات المصرية للخارج، وأيضًا عضوًا بمجلس الأعمال المصرى الماليزى، وله علاقات ممتدة مع جهات وكيانات محلية ودولية مهتمة بتطوير وتنمية قطاع الصناع المصرى.