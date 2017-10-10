فيرارى تحتفل بمرور 70 عاماً على أول إنتاجها

خالد بدر الدينتشهد مدينة نيويورك سيتى الأمريكية، نهاية الأسبوع الجارى معرضا عاما لأجمل موديلات فيرارى الرياضية، بمناسبة مرور 70 عامًا، على ظهور هذه السيارات التى تنتجها الشركة الإيطالية التى تحتفل هذا العام بذكرى إنشائها منذ 1947 بعرض أكثر السيارات جاذبية فى أكثر من 60 دولة فى أوروبا وآسيا والأمري

خالد بدر الدين

تشهد مدينة نيويورك سيتى الأمريكية، نهاية الأسبوع الجارى معرضا عاما لأجمل موديلات فيرارى الرياضية، بمناسبة مرور 70 عامًا، على ظهور هذه السيارات التى تنتجها الشركة الإيطالية التى تحتفل هذا العام بذكرى إنشائها منذ 1947 بعرض أكثر السيارات جاذبية فى أكثر من 60 دولة فى أوروبا وآسيا والأمريكتين .

وذكرت وكالة بلومبرج، أن شركة فيرارى أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 70 من أجمل موديلاتها، التى يتجاوز ثمنها 100 مليون دولار لعرضها أمام عشاق السيارات السريعة، تميدا لبيعها فى قاعة مزادات سوثبى للفنون المعاصرة فى نيويورك سيتى التى تشهد بيع أول سيارة فى تاريخها.

ومن أهم وأشهر السيارات التى ستظهر فى المعرض الأمريكى فيرارى سكودريا فيليبينيتى 250 LM، التى أنتجت 1964، وموديل فيرارى الذى قادها مايكل شوماخر فى سباق الجائزة الكبرى فى موناكو وفاز ببطولته عام 2001، التى تعد أهم سيارة فى سباق فورميولا وان، التى من المتوقع أن يصل ثمنها فى قاعة مزادات سوثبى إلى 4 ملايين دولار.

ومن المقرر أن تعرض شركة فيرارى الإيطالية موديلاتها التاريخية فى أشهر المناطق فى مدينة نيويورك سيتى، خلال الاحتفال بعيد كولمبوس ومنها معرض نيويورك لسيارات فيرارى، و سلسلة متاجر هوبلوت فلاجشيب و قاعة سوثبى وفندق بلازا روكفيللر .

وتتميز سيارة فيرارى سكودريا فيليبينيتى 250 LM بمحرك بقوة 250 حصانًا وناقل حركة بخمس سرعات وسرعة تصل إلى 287 كم فى الساعة، واشتهرت بمساعدة الفريق السويسرى على الفوز فى سباقات السيارات الفائقة السرعة طوال الستينات والسبعينات وبلغ عدد الوحدات التى تم إنتاجها 32 فقط ويتراوح ثمن الواحدة منها من 14 إلى 19 مليون دولار.

ويأتى الاحتفال باليوبيل السبعينى للشركة الإيطالية فى وقت حرج، وتقيم فيرارى حاليا فكرة إنتاج سيارات رياضية بأربعة مقاعد بدلا من اثنين كما يقول إنريكو جالييرا رئيس قسم العلامة التجارية ومدير الشئون التجارية الذى يخطط لإنتاج هذا الموديل الجديد فى مدينة كارميل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومن الموديلات الأخرى التى تعرضها الشركة سيارات فيرارى إنتر 212 التى جرى إنتاجها عام 1951، وقوة محركها 150 حصانًا، أقصى سرعة لها أكثر من 220 كم فى الساعة وظهر منها 63 نسخة فقط بموديلات بيرلينيتا و كابريوليه وكوبيه ويتراوح ثمنها من 1.5 إلى 2.9 مليون دولار.

ويشهد المعرض الأمريكى أيضا موديل فيرارى بيرلينيتا 250 GT لعام 1957 الذى يبلغ قوة محركه 240 حصانًا بسرعة 252 كم فى الساعة وثمنها بين 8 و12 مليون دولار، وموديل كابريوليه 250 GT إنتاج عام 1958 ولكن بنسخ حديثة مثل F40 و إينزو و F10 من أعوام 1990 و 2003 و 2010 على الترتيب ويبلغ ثمنها من 6 إلى 8 ملايين دولار.

أما سيارة فيرارى سوبرأمريكا 400 من إنتاج عام 1961 فهى نادرة جدا مع إنتاج 7 نسخ منها فقط وظهرت فى سباق جنيف فى ذلك العام ويتراوح ثمنها حاليا من 5 – 8 ملايين دولار بينما يصل سعر موديل فيرارى 275 GTB حوالى 2 – 4 ملايين دولار ويبلغ قوة محركها 258 حصان ويتميز هيكلها بصناعته من سبيكة خفيفة الوزن التى كان استخدامها مبتكرا عندما أنتجت 1963.