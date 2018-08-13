فيديو| «ITG» تطرح تطبيقًا للتخلص الآمن من الأجهزة الكهربائية

- دراسة التوسع فى دبى.. والتعاقد مع «توشبيا العربى» و«إى بى إم» و«ميدور»حوار- سمية كمال تعتزم شركة إنترناشيونال تكنولوجى جروب «ITG» لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، طرح تطبيق على أجهزة «الآندرويد» و«الآيفون»

– دراسة التوسع فى دبى.. والتعاقد مع «توشبيا العربى» و«إى بى إم» و«ميدور»

حوار- سمية كمال

تعتزم شركة إنترناشيونال تكنولوجى جروب «ITG» لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، طرح تطبيق على أجهزة «الآندرويد» و«الآيفون» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى «undp»، ومرفق البيئة العالمى «gef»، وشركة يونيفرسال، للتخلص الآمن من الأجهزة الكهربائية.

قال خالد إبراهيم، رئيس الشركة، إن فكرة التطبيق تعتمد على إتاحة خصومات على شراء الأجهزة الجديدة من يونيفرسال عند استبدالها بالقديمة وتستهدف إى تى جى ضم شركات أخرى إلى تلك المبادرة.

وأضاف إبراهيم لـ«المال» أن الشركة تعاقدت مع كل من توشبيا العربى وإى بى إم وميدور للبترول للتخلص الآمن من نفاياتها الإلكترونية، مرجعا السبب إلى إيمانها بتلك الخطوة للحفاظ على البيئة.

وأكد أن شركته تدرس التوسع خلال المرحلة المقبلة فى دبى، إذ تعكف حاليا على فحص قوانين الإمارات والتشريعات المنظمة للنشاط بها، لافتا إلى أن السوق المصرية تتميز بكبر عدد السكان وتوافر فرص نمو واعدة.

وأشار إلى أن «ITG» تجرى مباحثات أيضا مع شركات المحمول الثلاث (فودافون) و(أورنج ) و(اتصالات)، إلا أنها ما زالت ترى أن المخلفات الإلكترونية سلعة قابلة للبيع.

وألمح إلى أن المخلفات الخطرة تنقسم إلى مخلفات إلكترونية، وأخرى طبية، ويجب تغيير فكرة بيع المخلفات بأسعار كبيرة عن طريق المزادات، كما أن صناعة التخلص الآمن للمخلفات تحتاج لمنظومة متكاملة للاستثمار بها، إلى جانب سن قوانين وتشريعات مكملة منها صدور قانون يجرم بيع المخلفات، وتقدمها بسعر رمزى، من خلال جهة للتقيم لجهة رقابية مختصة، ومنع دخول الشركات التى لا تمتلك مصانع للتخلص الآمن منها.

ورأى أن تجار الخردة يعيقون عمل الشركات، وأرجع ذلك إلى إمكانيتها دخول المزادات، وفصل المعادن بأقل تكلفة من خلال الكسر، أوالطحن، مما يؤدى لتلوث البيئة، وترسيخ نظرة الشركات للمخلفات الإلكترونية باعتبارها مصدرا للمال.

ولفت إلى أن «ITG» لديها خط إنتاج للتخلص من البوردات مرخص من وزارة البيئة، حيث إن البوردات بها أكبر كمية من التلوث، ويتم فصل البلاستيك عن معادن الثمينة، وتعزم الشركة إنشاء خط إنتاج جديد خلال المرحلة المقبلة للتخلص الآمن من الأجهزة الكهربائية القديمة (الثلاجات والتليفزيونات).

وتطرق إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا فى مدينة 6 أكتوبر يقوم بإعادة تدوير من 600 إلى ألف طن سنويًا من النفايات الإلكترونية، ما يمثل %25 من طاقته الإنتاجية، بسبب صعوبة الحصول على تراخيص جمعها، دون تحديد تكلفته الاستثمارية المتوقعة.

وذكر أن بلجيكا تدعم فكرة التخلص من النفايات الإلكترونية بأسعار بسيطة يدفعها المواطن من خلال تسليم المخلفات، فى صناديق منفصلة لكل نوع على حدة

واعتبر أن المخلفات ثروة قومية مهدرة لسوء إدارتها، مضيفا: ما زالنا نحاول أن نتعايش كقطاع خاص، ونحتاج إلى دعم سياسى واستراتيجى من خلال قوانين وتشريعات ورقابة، خاصة أن تلك الصناعة فى طور النمو.

وناشد المؤسسات الحكومية بمنع تجار الخردة من المنافسة على المناقصات الحكومية، لأنهم يتعاملون معها بشكل بدائى دون خطوط إنتاج وموظفين، إضافة إلى الآثار السلبية الناتجة عنها.

ولفت إلى أن شركته تفاوض حاليًا عددا من البنوك الحكومية منها الأهلى، لعدم السماح بمشاركة تجار الخردة فى المناقصات المرتقبة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية غير القابلة للاستخدام، لا سيما أنهم يقومون بالتخلص منها بطريقة غير آمنة.

وأشار إلى أن الشركة تحتاج لتغيير ثقافة التخلص من المخلفات، إضافة إلى آليات بين المجتمع والدولة للتخلص منها تتوافر بها مصلحة الدولة لتشجيع المواطنين على التخلص من مخلفاتهم من خلال الحصول على أسعار رمزية.

وأشاد بالمبادرة الوطنية التى تعمل عليها وزارة الاتصالات للتخلص الآمن من المخلفات، ويجب دعم القطاع الخاص لقيام صناعة، وضخ استثمارات بدلًا من التصدير.

ويذكر أن مصنع ITG بدأ نشاطه خلال عام 2013 على مساحة 450 مترا مربعا باستثمارات 100 مليون جنيه وافتتحه وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة آنذاك، ويقوم المصنع بتدوير الحاسبات، والمحمول، والطابعات، وأجهزة الشبكات، والكابلات، والفاكسات، وماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، بواسطة خطوط إنتاج عالية التقنية وصديقة للبيئة.

وبحسب الإحصائيات العالمية، فإن حجم النفايات الإلكترونية عالميًا يقدر بأكثر من 50 مليون طن بقيمة تصل إلى حوالى 17 مليار دولار سنوياً، ويسيطر على الصناعة عدد محدود من المصانع منها اثنان بالسويد، وتقاس قيمتها المادية بحجم المعادن النفيسة المستخلصة كالذهب والفضة والبلاتنيوم والرصاص.

ويوجد مدفن صحى وحيد فى مصر بمنطقة الناصرية بالإسكندرية للتخلص من هالك مصانع المخلفات الإلكترونية مقابل 500 جنيه للطن الواحد، ويمنع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 استيراد المخلفات تماماً ويسمح فقط باستيراد الأجهزة المستعلمة بشرط ألا يتعدى عمرها 5 سنوات.





