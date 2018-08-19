فيديو| AIFA تطرح جهاز للتحكم بالأجهزة المنزلية عبر الموبايل

دعاء حسني:طرحت شركة "آي في"، التايوانية المتخصصة في إيجاد الحلول الذكية للأجهزة والريموت كنترول، ابتكارا جديدا لاول مرة في عالم التحكم الذكي"I CONTRL"، وهو عبارة عن جهاز يمكنك من التحكم عن بعد في العديد من الأجهزة المنزلية والإلكترونية كالتلفزيونات واجهزة التكييف، والاضاء

دعاء حسني:

طرحت شركة “آي في”، التايوانية المتخصصة في إيجاد الحلول الذكية للأجهزة والريموت كنترول، ابتكارا جديدا لاول مرة في عالم التحكم الذكي”I CONTRL”، وهو عبارة عن جهاز يمكنك من التحكم عن بعد في العديد من الأجهزة المنزلية والإلكترونية كالتلفزيونات واجهزة التكييف، والاضاءة والمراوح، ما يتيح للمستخدمين التحكم في اجهزتهم المنزلية عبر الانترنت بواسطة الموبايل او مكبرات الصوت الذكية المصاحبة للجهاز ، وذلك بتقنية الاشعة تحت الحمراء القاءم عليها الجهاز.

واعلنت الشركة، عن طرح هذا الجهاز في السوق المصري ، خلال اسبوعين بسعر يبدأ من 600 _ 1000 جنيه للشركات ، وبين 1000_ 2000 جنيه للأفراد ، وفقا لماجد رشاد المدير التنفيذي لشركة المكتب التجارة الدولية، أول موزع معتمد لشركة ” آي في “التايوانية في مصر.

ونظمت الشركة التايوانية التي أنشأت عام 1993، اول مؤتمر لها في مصر منتصف أغسطس الجاري، للإعلان عن إنطلاق الابتكار الجديد، وتعد من الشركات المتخصصة في تصنيع أجهزة التحكم عن بعد والأجهزة اللاسلكية وتدخل في تصنيع المنتجات للعديد من العلامات التجارية الكبري مثل”SHARP”،”COBRA،”VIVANCO”، وتمتلك سلسلة من المتاجر والموزعين حول العالم في امريكا وأوروبا وتركيا.

ويتابع، رشاد، الجهاز الجديد يمكن المستخدمين من التحكم عن بعد في كافة الأجهزة المنزلية او في العمل عن بعد لتلك التي تعمل بريموت او بالانفرا_باد ، وذلك عبر الموبايل سواء من المنزل أومن خارجه.

وشرح ماجد ، كيفية عمل الجهاز ، حيث يوضح انه يتم توصيل الجهاز بالكهرياء، بدون تكسير او تركيبات داخلية، ثم يتم تحميل ابليكشين علي الموبايل في دقائق، تمكن المستخدم من بدء التحكم في كافة الأجهزة المنزلية عند تشغيل الانترنت، وفتح الابليكشيين الخاصة بالجهاز.

واستعرض ماجد، تجربة تحاكي كيفية عمل الجهاز ، عبر مكبرات الصوت التي يمكن عبر إعطاؤها امر صوتي مباشر أن تفتح إضاءة او تغلقها، كما أوضح كيفية يمكن التحكم في فتح وإغلاق جهاز التلفزيون عبر الموبايل.

اضاف، أن الجهاز ليس له أضرارصحية و معتمد من كافة الجهات الرسمية بالخارج.

فيما قال وين ليو نيه Wen_LU Ni، المدير التنفيذي لشركة AIFA التايوانية، أن حكومته قدمت دعما للشركة، وتعد تلك المرة الأولي التي تطرح فيها الشركة ابتكارها في السوق المصرية، قائلا:”نحن سعداء بتقديم منتجنا للتحكم عن بعد في الأجهزة المنزلية في مصر”.

وعدد الأجهزة التي يمكن للابتكار الجديد، تشغيلها عن بعد عبر الموبايل الذكي ، ومنها التلفزيونات والتكييفات واجهزة الDVD.

أضاف، أن شركته تصل حجم استثماراتها في تايوان والصين ل4 مليون دولار، وتمتد أعمال الشركة لتغطي منتجاتها اليابان والولايات المتحدة الامركية وألمانيا وأكثر من 20 دولة، حيث تعمل الشركة في مجال الأجهزة اللاسلكية منذ أكثر من 25 عاما.