فيديو : 50 جنيها أجر مدرب منتخب مصر لكرة الريشة

كتب – محمد رجبالتقت "المال نيوز" بطلة مصر والعرب وأفريقيا لاعبة كرة الريشة هادية حسنى العائدة لتوها من بطولة أفريقيا لكرة الريشة والتي انعقدت في جنوب أفريقيا وحصلت فيها اللاعبة وفريق منتخب مصر على الكأس والميدالية الذهبية للفرق والفضية للفردي.هادية فاجئتنا خلال الحوار قائلة إن مدرب المنتخب

كتب – محمد رجب

التقت “المال نيوز” بطلة مصر والعرب وأفريقيا لاعبة كرة الريشة هادية حسنى العائدة لتوها من بطولة أفريقيا لكرة الريشة والتي انعقدت في جنوب أفريقيا وحصلت فيها اللاعبة وفريق منتخب مصر على الكأس والميدالية الذهبية للفرق والفضية للفردي.

هادية فاجئتنا خلال الحوار قائلة إن مدرب المنتخب الوطني في اللعبة لا يتقاضى سوى 50 جنيها من الاتحاد نظير “التمرينة”.

يذكر أن هادية يوسف تعمل كمدرس مساعد بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة وهي حاصلة بالأساس على بكالوريوس الصيدلة من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا وماجستير الصيدلة من إحدى الجامعات الإنجليزية.

ما هي مشكلات منتخب مصر لكرة الريشة؟ كل التفاصيل في الفيديو التالي: