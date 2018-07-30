فيديو| وزير المالية: يتبقى 15% فقط من برنامج الإصلاح الاقتصادي

المال – خاص: أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ نحو عامين لا يتجاوز 10 -15% ، مؤكدا أن البرنامج سينتهي بالكامل العام المقبل.وقال الوزير في تصريحات مصورة نقلتها صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوز

المال – خاص:

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ نحو عامين لا يتجاوز 10 -15% ، مؤكدا أن البرنامج سينتهي بالكامل العام المقبل.

وقال الوزير في تصريحات مصورة نقلتها صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، إن أول تكليف تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العمل على ضبط الإنفاق الحكومي وتعظيم إيرادات الدولة، والسيطرة على العجز والاستدانة وتخفيض الدين العام، بالإضافة إلى تطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، والضرائب العقارية، بحيث تصبح الأمور أبسط وأيسر على المتعاملين.

وتابع الوزير: عاوزين نقلل المنازعات، ونعظم من حوكمة الأداء في تلك المصالح، حتى نساعد المتعاملين في حل المنازعات والخلافات، ويتم تخفيض تلك الأمور إلى أقل قدر ممكن.

وأضاف: برنامج الإصلاح الاقتصادي واصل لمرحلة متقدمة، لم يبق منه غير 10-15% فقط، كده نبقى حطينا المالية العامة للدولة على الطريق الصريح، وينتهي البرنامج كله بنهاية العام المقبل، الجزء الآخر هو إننا نعمل على تعظيم إيرادات الدولة، حتى يعاد ضخها لصالح تحسين مستوى معيشة المقدمين والخدمات المقدمة خاصة في التعليم والصحة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بدأت لأول مرة تسيطر على الزيادة في عجز الموازنة، وقال: من الحاجات الإيجابية، كل سنة كنا نشوف العجز بتاعنا بيزيد بنحو 100 مليار جنيه، السنة دي الحاجة الإيجابية كان مقدار العجز في 2017/2018 نحو 438 مليار استلفناهم لتغطية الفجوة، العام المالي الحالي العجز هو نفس القيمة، وده شيء إيجابي، في ظل نمو الاقتصاد بنحو 5,8%، وده معناه إننا بدأنا نسيطر على ازدياد العجز.

وأشار معيط إلى أن العجز في الموازنة خلال الأعوام الماضية وصل لنحو 13,5%، والعام الماضي تراجع حتى 9,8%، فيما تستهدف الحكومة عجزا لا يتجاوز 8,4% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، قائلا: كل دي أخبار جيدة لإن معناها بدء السيطرة والتحكم في العجز، والسنة الجاية نبدأ نتحكم في الدين.

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