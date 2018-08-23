فيديو.. هل استعادت الشركات الغذائية قوة ما قبل التعويم؟

أسماء السيد: قال محمد الدماطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، إن تراجع القوة الشرائية بالسوق المحلية لن ينتهي إلا باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية بعام ٢٠١٦. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن القوة الشرائية بدأت في استعادة قواها مرة أخرى خ

أسماء السيد:

قال محمد الدماطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “دومتي”، إن تراجع القوة الشرائية بالسوق المحلية لن ينتهي إلا باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية بعام ٢٠١٦.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن القوة الشرائية بدأت في استعادة قواها مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ظهر في نتائج أعمال شركات الصناعات الغذائية، إلا أنها لم تستعيد قواها بالشكل الذي كانت عليه قبل “تعويم الجنية”.

وأوضح أن الشركات الغذائية تعرضت للعديد من الضغوط عقب “تعويم الجنيه” تمثلت في ارتفاع تكلفة الإنتاج كونها تستورد جزءا كبيرا من المدخلات، ما دفعها لرفع أسعار البيع.

وتابع: لقد عانى المستهلكون من ارتفاع جميع المنتجات والخدمات مما اضطرهم لتخفيض الاستهلاك ليتراجع حجم مبيعات الشركات.



