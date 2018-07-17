فيديو| هل استجاب البرلمان لمطالب الصحفيين في قانون تنظيم الإعلام؟

رحاب صبحي:

استطلعت “المال” رأي عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حول مدى استجابة مجلس النواب لتحفظات النقابة على مشروع قانون الصحافة و الإعلام.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وجاءت الموافقة النهائيية بعد أن وافق المجلس على طلب إعادة المداولة على بعض مواد القانون الذى تقدم به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام المتضمنة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على التعديلات التى كانت قد تقدمت بها نقابة الصحفيين إلى اللجنة.

