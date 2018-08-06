فيديو| نصار: «كريم» قد تضطر إلى تحريك أسعار رحلاتها لهذا السبب

محمود جمال وسمية كمال :أكد هيثم نصار ، مدير عام شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، أن شركته قد تضطر إلى تحريك أسعار رحلاتها مرة أخرى عند حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار المشتقات البترولية.وقال نصار فى حوار لـ"المال" إن الشركة تسعى من وراء ذلك لضمان مستوى معيشة جيد للسائقين، لاسيما أن من

محمود جمال وسمية كمال :

أكد هيثم نصار ، مدير عام شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، أن شركته قد تضطر إلى تحريك أسعار رحلاتها مرة أخرى عند حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار المشتقات البترولية.

وقال نصار فى حوار لـ”المال” إن الشركة تسعى من وراء ذلك لضمان مستوى معيشة جيد للسائقين، لاسيما أن منظومة النقل التشاركى قائمة بالأساس على السائق، وحال حدوث زيادات جديدة تؤثر على السائقين نضطر إلى رفع أسعار خدماتنا.

من المعروف أن «كريم» رفعت أسعار خدماتها 4 مرات منذ الزيادة الأولى فى أسعار البنزين، بنسب متفاوتة كان آخرها يونيو الماضى ليصبح سعر فتح عداد خدمة جو 7.50جنيه، وسعر الكيلو 2.75 جنيه، وساعة الانتظار 37 جنيهًا، الحد الأدنى للرحلة 10 جنيهات، مقابل 12 جنيهًا لفتح العداد فى خدمة جو بلس، و3.40 جنيه للكيلو، و60 جنيهًا لساعة الانتظار، و20 جنيهًأ حد أدنى للرحلة.



