فيديو .. ميلان يخسر من بروسيا دورتموند بثلاثية

متابعاتخسر نادي ايه سي ميلان الايطالي بثلاثة أهداق مقابل هدف أمام بروسيا دورتموند، في المباراة التي أقيمت بينهما، ظهر اليوم، في افتتاح بطولة كأس الأبطال الدولية الودية والمقامة حاليًا في أمريكا.وسجل لاعب خط وسط دورتموند نوري شاهين الهدف الأول في الدقيقة السادسة عشر من زمن الشوط الأول ، فيما سجل

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خسر نادي ايه سي ميلان الايطالي بثلاثة أهداق مقابل هدف أمام بروسيا دورتموند، في المباراة التي أقيمت بينهما، ظهر اليوم، في افتتاح بطولة كأس الأبطال الدولية الودية والمقامة حاليًا في أمريكا.

وسجل لاعب خط وسط دورتموند نوري شاهين الهدف الأول في الدقيقة السادسة عشر من زمن الشوط الأول ، فيما سجل بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة العشرين.

وتمكن ميلان من تقليص الفارق عن طريق المهاجم كارلوس باكا في الدقيقة الرابعة والعشرين ، قبل أن يسجل أوباميانج الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين.

وسيخوض بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل مباراة ودية أمام بوخوم الألماني ، فيما سيحضر ميلان لمواجهة كرايوفا الروماني في الدور التمهيدي المؤهل للدوري الأوروبي.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من الأندية الكبيرة حول العالم والتي تستعد لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2017 – 2018.

ويتصدر الفرق المشاركة ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا وبايرن ميونيخ من ألمانيا ويوفنتوس من إيطاليا وباريس سان جيرمان من فرنسا.