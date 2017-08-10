فيديو .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسموحة

المال – خاص لم يجد فريق الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقائي الدور قبل النهائي لكأس مصر. سيطر الأهلي علي مجريات شوطي اللقاء بالكامل، واكتفى لاعبوه أربعة أهد

المال – خاص

لم يجد فريق الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقائي الدور قبل النهائي لكأس مصر.

سيطر الأهلي علي مجريات شوطي اللقاء بالكامل، واكتفى لاعبوه أربعة أهداف فقط في مرمي سموحة، وصعد لنهائي الكأس للموسم الثالث على التوالي، ولم يكن للفريق السكندري، أي خطورة تذكر علي مرمي شريف إكرامي حارس الأهلي، وتأثر سموحة بالغيابات الكثيرة التي تضرب الفريق، حيث يوجد بين صفوفه 7 لاعبين مصابين بقطع في الرباط الصليبي.

شاهد ملخص المباراة:

