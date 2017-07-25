فيديو .. ملخص وأهداف فوز الترجي على النفط العراقي

المال – خاص استهل الترجي الرياضي التونسي مشواره في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حاليا، بفوز صعب على فريق نفط الوسط العراقي، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين. واقتنص التونسي طه ياسين الخنيسي هدف الفوز الوحيد…

المال – خاص

استهل الترجي الرياضي التونسي مشواره في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حاليا، بفوز صعب على فريق نفط الوسط العراقي، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين.

واقتنص التونسي طه ياسين الخنيسي هدف الفوز الوحيد لفريقه، قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، بعد ثلاث دقائق فقط من إلغاء هدف للفريق العراقي، بداعي التسلل.

وحصد الترجي الرياضي نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والهلال السعودي، في وقت لاحق من اليوم.

القائم يحرم نفط الوسط العراقي من الهدف الأول في مرمي الترجي:



لاعب الترجي يهدر فرصة هدف أمام مرمي نفط الوسط العراقي:



هدف نفط الوسط العراقي الملغي في مرمي الترجي:



هدف الترجي الاول في مرمي نفط الوسط العراقي (1-0) البطولة العربية: