فيديو| مصر تتأهب لاستيراد الأرز للحفاظ على مواردها المائية

المال – خاص:تتأهب مصر لطرح أول مناقصة لاستيراد الارز منذ نحو 4 سنوات، بعد ان وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحد الماضي على فتح باب الاستيراد للوافاء باحتياجات السوق المحلية، على خلفية التراجع المتوقع في إنتاجية مصر من الأرز نتيجة سعي الحكومة للحد من المساحات المزروعة في إطار مخطط لترشيد است

المال – خاص:

تتأهب مصر لطرح أول مناقصة لاستيراد الارز منذ نحو 4 سنوات، بعد ان وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحد الماضي على فتح باب الاستيراد للوافاء باحتياجات السوق المحلية، على خلفية التراجع المتوقع في إنتاجية مصر من الأرز نتيجة سعي الحكومة للحد من المساحات المزروعة في إطار مخطط لترشيد استخدامات المياه العذبة.

وكانت الحكومة حددت المساحات التي سيتم زراعتها من الأرز خلال الموسم الجديد بنحو 740 ألف فدان فقط بدلا من حوالي 1,8 مليون فدان الموسم الماضي، فيما وجهت جميع محافظات الجمهورية بشن حملات لإزالة المساحات المزروعة المخالفة، ومن المنتظر ان تتصدر دول شرق أسيا مثل الفلبين واندونيسيا وفيتنام الأسواق المتوقع استيراد الأرز منها.

وكانت أخر تجارب مصر في استيراد الأرز خلال عام 2014، حين تم استيراد أرز هندي وطرحه على البطاقات التموينية، غير انه لم يلق قبولا لدى المستهلكين، فيما وصف مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات لـ “المال” تجربة استيراد الأرز الهندي بـ “الفاشلة” .

وتحتاج وزارة التموين لنحو 120 ألف طن شهريا من الأرز الأبيض لطرحها على البطاقات التموينية التي يستفيد منها مايزيد عن 75 مليون مواطن.

