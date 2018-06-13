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فيديو| مسيحيو مصر يودعون شهر رمضان

إذا كان اقتراب موعد رحيل شهر رمضان المبارك يعز على مسلمي مصر فماذا عن شعور مسيحييها؟!. المال رصدت مشاعر وانطباعات بعض مسيحيي مصر عن أجواء وطقوس  الشهر الكريم..
المال - خاص 1:02 ص, الخميس, 14 يونيو 18 1:02 ص, الخميس, 14 يونيو 18

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إذا كان اقتراب موعد رحيل شهر رمضان المبارك يعز على مسلمي مصر فماذا عن شعور مسيحييها؟!. المال رصدت مشاعر وانطباعات بعض مسيحيي مصر عن أجواء وطقوس  الشهر الكريم..

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