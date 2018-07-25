فيديو | مستشفيات الشرطة تنضم لقائمة إنهاء العمليات الطبية المتأخرة

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المال - خاص وجه محمود توفيق وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال وعلاج الحالات الحرجة.وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء، أن هذا التوجيه فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،
المال - خاص 7:34 م, الأربعاء, 25 يوليو 18 7:34 م, الأربعاء, 25 يوليو 18

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المال – خاص 

وجه محمود توفيق وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال وعلاج الحالات الحرجة.

وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء، أن هذا التوجيه فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الإنتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجه وفق برنامج زمنى محدد

وأشارت إلى أنه ذلك جاء “انطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية للمساهمة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين” 

وأكدت أنه جاري استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال الحالات المرضية وفقاً للقوائم المحددة. 

وأمس الثلاثاء، بحث الرئيس، عبد الفتاح السيسي مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سبل إنهاء 12 ألف عملية طبية منتظرة ومسح طبي لـ45 مليون مصاب فيروس “سي”


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