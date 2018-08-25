فيديو| مساعد وزير النقل: زيادة المترو حققت 70 مليون جنيه شهريا

مدحت إسماعيل: قال الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، فى تصريح لـ"المال"، إن إجمالي الحصيلة المالية من زيادة تذاكر المترو الأخيرة تقدر بنحو 70 مليون جنيه شهرياً، لافتا إلي هناك توقع بزيادتها فى الفترة المقبلة خاصة بعد افتتاح المدارس والجامعات. وأكد شعت ان الزيادة طبقت فى مايو الماضي، و

مدحت إسماعيل:

قال الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، فى تصريح لـ”المال”، إن إجمالي الحصيلة المالية من زيادة تذاكر المترو الأخيرة تقدر بنحو 70 مليون جنيه شهرياً، لافتا إلي هناك توقع بزيادتها فى الفترة المقبلة خاصة بعد افتتاح المدارس والجامعات.

وأكد شعت ان الزيادة طبقت فى مايو الماضي، وكان هدفها توفير جزء من تكاليف التشغيل والصيانة الدورية، والتي عجزت عن توفيرها شركة المترو مؤخراً بسبب الديون وارتفاع قطع الغيار، مشيراً إلي ان أعمال الصيانة الجسيمة ممثلة فى تطوير البينة الأساسية وأنظمة الاتصالات وشراء القطارات تنفذ من خلال قروض ميسرة وليس من سعر التذكرة الحالي.

وكانت وزارة النقل، ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تطبيق زيادة فى اسعار تذاكر المترو بداية من يوم 13 مايو 2017، ليصبح سعر التذكرة فئة 9 محطات 3 جنيهات، وفئة 16 محطة 5 جنيهات وفئة أكثر من 16 محطة 7 جنيهات.



وأشارت النقل وقتها إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعى، لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، موضحة أن اشتراك الطلبة فئة 25 محطة يبلغ 33 جنيها وفئة 35 محطة 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة فئة 25 محطة 22 جنيها، وفئة 35 محطة 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن فئة 35 محطة 135 جنيها، على أن تكون بإجمالي 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر أيهما أقرب.



وحثت شركة المترو عقب قرارا الزيادة، مستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال ثلاث أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فئة 8 محطات 360 جنيها، ويبلغ سعر التذكرة فيها جنيهين، بنسبة تخفيض %33 وفئة 16 محطة 450 جنيها، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.5 جنيه بتخفيض %50، وفئة 26 محطة 535 جنيها، و يبلغ فيها سعر التذكرة 2.97 جنيه، بتخفيض ٥٧.٥% وفئة 37 محطة 700 جنيه، ويبلغ فيها سعر التذكرة 3.89 جنيه بتخفيض %44.4.



