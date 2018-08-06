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فيديو| مدير كريم بالإسكندرية يوضح آليات متابعة شكاوى العملاء

محمود جمال وسمية كمال:قال هيثم نصار، مدير عام شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول بالإسكندرية، إن شركته لديها نظام إلكترونى لمتابعة شكاوى واقتراحات العملاء يدار بواسطة أكثر من 100 موظف على مدار الساعة أسبوعيا.وألمح نصار فى حوار مصور مع "المال" بأن تقييم السائق والراكب أبرز عناصر منظومة النق
المال - خاص 7:21 م, الأثنين, 6 أغسطس 18 7:21 م, الأثنين, 6 أغسطس 18

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محمود جمال وسمية كمال:

قال هيثم نصار، مدير عام شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول بالإسكندرية، إن شركته لديها نظام إلكترونى لمتابعة شكاوى واقتراحات العملاء يدار بواسطة أكثر من 100 موظف على مدار الساعة أسبوعيا.

وألمح نصار فى حوار مصور مع “المال” بأن تقييم السائق والراكب أبرز عناصر منظومة النقل التشاركى، ولا تستقبل الشركة شكاوى من العملاء استثنائية، ولديها مراقبون يستخدمون التطبيق بشكل عشوائى للتأكد من جودة الخدمة، ويتم تدريب الكباتن الذى يحصل على أقل تقييم من العميل».

وعلق: فى حالة تزايد شكاوى العميل من السائق يتم تغريم الأخير، وإعادة تدريبه، وحال لم يتحسن مستواه يوقف عن ممارسة الخدمة، كما يحق للسائقين تقييم العملاء.

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