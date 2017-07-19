فيديو .. لقطة مهارية من محمد صلاح ورد فعل يورجن كلوب

المال – خاص حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا مستحقًا على نادي كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 2-0، الأربعاء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، استعدادًا للموسم الجديد.وسجل هدفي ليفربول كل من الإنجليزي الشاب دومينيك سولانكي، في الدقيقة 61، والبلجيكي ديفوك أوريجي، في الدقيقة 79.

المال – خاص

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا مستحقًا على نادي كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 2-0، الأربعاء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل هدفي ليفربول كل من الإنجليزي الشاب دومينيك سولانكي، في الدقيقة 61، والبلجيكي ديفوك أوريجي، في الدقيقة 79.

وكان محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري، قد شارك في المباراة أساسيًا، وقدم مردودًا طيبًا، قبل استبداله في الدقيقة 50 من المباراة.

وقبل خروجه استلم صلاح كرة طويلة بأسلوب مهاري نال إعجاب الجمهور.

وحصل صلاح على ترحيب رائح من مدربه يورجن كولب لدى خروجه من المباراة.

لقطة صلاح المهارية ورد فعل كلوب: