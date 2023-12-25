فيديو لشخص بسلاح ناري يكشف بؤرة تجارة للمخدرات في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، يظهر خلاله شخص حاملاً سلاح ناري مصحوب بتعليقات متضمنة مزاولته لنشاط إجرامي بمجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وهو عنصر إجرامي -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

واتضح أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته عنصر إجرامي آخر -له معلومات جنائية- وضبط بحوزتهما بندقية آليه 2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلية، 2 طبنجة محدثة صوت، 2 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية، كميات من المواد المخدرة “الحشيش، الهيروين، الآيس”.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.