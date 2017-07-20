فيديو .. لاعب أرسنال للنني : صلاح هو ملك مصر

المال – خاص أضاع محمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال الانجليزي ركلة جزاء لفريقة أمام فريق بايرن ميونيخ في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدنية شنغهاي الصينية، وانتهت بفوز ارسنال بضربات الترجيح بعد انتها الوقت الاصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.تشامبرلين نجم أرسنال حرص على تهنئة فريقة

المال – خاص أضاع محمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال الانجليزي ركلة جزاء لفريقة أمام فريق بايرن ميونيخ في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدنية شنغهاي الصينية، وانتهت بفوز ارسنال بضربات الترجيح بعد انتها الوقت الاصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. تشامبرلين نجم أرسنال حرص على تهنئة فريقة بهذا الفوز عبر حسابة الرسمي على موقع “تويتر” ولكنة لم ينسى توجيهه كلاماً ساخراً لصديقة المصري محمد النني عقب اهدارة ركلة الجزاء. وقال تشامبرلين gزميله في الملعب : “محمد صلاح هو ملك مصر بكل تأكيد”.