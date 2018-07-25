فيديو| كريم غبور للمال: الأتوبيس يوفر 40 سيارة على الطريق

شريف عيسىقال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة صناعة وسائل النقل، منتج أتوبيسات ووكيل شاحنات مرسيدس في مصر، إن الأتوبيس الواحد يوفر 40 سيارة على الطريق.وأشار غبور، في تصريح خاص لـ"المال"، إلى أن النقل العام سيمهد الطريق أمام تقليل معدلات استخدام الشخص للسيارة الخاصة له عبر الاعتماد على الأتوبيس

شريف عيسى



قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة صناعة وسائل النقل، منتج أتوبيسات ووكيل شاحنات مرسيدس في مصر، إن الأتوبيس الواحد يوفر 40 سيارة على الطريق.

وأشار غبور، في تصريح خاص لـ”المال”، إلى أن النقل العام سيمهد الطريق أمام تقليل معدلات استخدام الشخص للسيارة الخاصة له عبر الاعتماد على الأتوبيس في الانتقال لمقر عمله، على أن يقتصر استخدام سياراته في قضاء عطلته الأسبوعية.

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