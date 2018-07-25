فيديو| كريم غبور لـ«المال»: تطوير النقل العام يبدأ بتدخل القطاع الخاص (حوار)

حوار- شريف عيسىتتبنى مجموعة صناعة وسائل النقل MCV، منتج أتوبيسات ووكيل شاحنات مرسيدس فى مصر، رؤية متكاملة لتطوير منظومة النقل العام محليًا، بإسناد مهام إدارته وتشغيله لشركات قطاع خاص.قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في حواره لـ"المال"، إن منظومة النقل العام تحتاج إلى تطوير شامل في ظل الع

حوار- شريف عيسى

تتبنى مجموعة صناعة وسائل النقل MCV، منتج أتوبيسات ووكيل شاحنات مرسيدس فى مصر، رؤية متكاملة لتطوير منظومة النقل العام محليًا، بإسناد مهام إدارته وتشغيله لشركات قطاع خاص.

قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في حواره لـ”المال”، إن منظومة النقل العام تحتاج إلى تطوير شامل في ظل العشوائية التي تعاني منها المنظومة خلال الفترة الحالية.

أضاف تصريح خاص لـ”المال”، أنه خلال الفترة الماضية، ضخت الدولة استثمارت ضخمة، في قطاعات النقل العام مثل المترو، إلا أن مستويات النقل العام مثل الأتوبيسات، مازالت في حاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير، سواء داخل القاهرة أو المدن الأخرى.

وطالب غبور الدولة، بتأسيس جهة محايدة لإدارة منظومة النقل العام، خاصة أن هيئة النقل العام الحالية، تعد الخصم والقاضي بإدارتها للأتوبيسات، ومنافستها للشركات الأخرى العاملة في مجال النقل العام.

وأشار إلى أن النقل العام يمثل المظهر الحضاري للمدينة، كما أنه يدل على مدى تقدم الدولة، استنادًا إلى، حجم الانبعاثات من الأتوبيس ومظهره، ومدى كفاءة عمله، مقترحا تدخل القطاع الخاص في المنظومة بتقديمه أحدث الأتوبيسات التي تمس كافة شرائح المجتمع، على أن تتولى الدولة دعم التذكرة.

وأوضح أن MCV تعد المورد لأسطول أتوبيسات نقل عام لبعض دول العالم، وأن 80 إلى 90 % من دول العالم تتولى دعم التذكرة، في مقابل النهوض بمستوى الخدمة.

ونوه إلى أن مصر بحاجة إلى آلاف الأتوبيسات خاصة مع تعويم الجنيه، وتحرير أسعار الوقود، وهو ما جعل القطاع الخاص هو الأجدر بتقديم الخدمة، في ظل صعوبة شراء سيارات ملاكي جديدة، فضلا عن قدرته على توفير أتوبيسات تخدم كافة فئات المجتمع.

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وكشف عن اجراء مجموعة صناعة وسائل النقلMCV دراسات حالية لخوض نشاط التصنيع الأتوبيسات الكهربائية بغرض التصدير، بالتعاون مع كبار مصنعى الأتوبيسات فى العالم.

وتوقع غبور بدء الإنتاج الفعلى للأتوبيسات الكهربائية فى مصر بحلول 2020، مع التوجه العالمى لإستخدام المحركاتالكهربائيةفى كافة وسائل النقل بهدف خفض معدلات الإنبعاثات وتلوث الهواء.



وكشف غبور عن طرحه لموديلات ونماذج جديدة من الأتوبيسات المنتجة لدى MCV بحلول 2020، على ان يقدم الجيل الجديد من شاحنات مرسيدس أروكس بداية 2019.

وتوقع ان يشهد سوق الشاحنات نمواً خلال العام الجارى، بعد حالة الركود الذى اصابته على مدار العاميين الماضيين، خاصة مع تحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى، لاسيما قطاع البناء والتشيد، والذى يمثل الخافز الأساسى لنموه.

(المصدر: مجلس معلومات سوق السيارات)

وأشار إلى استهدف مجموعة صناعة وسائل النقل لحصة سوقية تمثل 50% من مبيعات الإجمالية لفئة الشاحنات الثقيلة بنهاية العام الجارى.

(المصدر: مجلس معلومات سوق السيارات)

وأضاف ان الفترة الماضية شهدت اطلاق اتوبيسات ذات الطابقين فى مصر للتنقل بين المدن عبر عدد من شركات القطاع الخاص، مثل جو باص موضحًا السبب وراء عدم ضمه لاسطول هيئة النقل العام إلى عدم وجود منتج محلى يتناسب مع المواصفات المطلوبة من قبل هيئة النقل العام تقوم MCVعلى انتاجه.

وبين غبور انه ليس من المنطقى اعلان هيئة النقل العام بالأسكندرية عن مناقصة لشراء اتوبيسات كهربائية، واصفًا المناقصة بـ غير المنطقية” لتجاوزها العديد من المحطات والمراحل التى انتجهتها دول العام فى الإنتقال من وسائل نقل تقليدية تعمل بالديزيل او البنزين إلى الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء.

وتابع : أن الدول الأوربية فى مراحل تحولها للأتوبيسات الكهربائية وضعت خطه طويلة الأجل لخفض الإنبعاثات عبر الوصول بمحركاتها المنتجة لمعايير الإنبعاثات الأوربية “يورو6″، واعقب تلك الخطوة الإتجاه إلى الأتوبيسات الهجينيه “هايبريد” والتى ساهمت فى خفض معدل الإنبعاثات بنسبة تصل إلى 25%، وكانت الخطوة الثالية انتاج محركات نظيفة ممثلة فى المحركات الكهربائية.

وأشار إلى ان الأتوبيسات فى مصر لا تخصع لأى معايير انبعاثات “يورو صفر”، وبالتالى فإنه ليس من المنطقى الإنتقال من تلك الخطوة إلى الأتوبيسات الكهربائية دفعة واحدة.

وبين أن الأتوبيسات الكهربائية ما زالت حديثة العهد على صناعة وسائل النقل على مستوى العالم، كما أن لا تزال تخضع للعديد من الاختبارات بالدول الأوربية لقياس مدى كفاءتها،مشيرًا إلى انتشارها يتطلب بنية تحتيه كمحطات الشحن.

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كما أن الأتوبيسات التقليدية ما زالت الأمثل لمعظم دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الأتوبيسات الكهربائية، وتكاليف انتاجها وتشغيلها، وقطع الغيار الخاصة بها.

وأضاف: كما ان تشغيل الأتوبيسات الكهربائية يتطلب دول تتسم بدرجات حرارة متوسطة مثل دول أوربا لضمان عدم تأثر البطاريات بدرجات الحرارة.

وحدد غبور عدد من الشروط كى تتمكن مصر من الوصول إلى الأتوبيسات الكهربائية والتى من بينها اصدار وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزارياً بتطبيق معايير الإنبعاثات علىكافة وسائل النقل، على ان يتم التدرج وفقًا لجدول زمنى للوصول لمعايير “يورو 6”.

وتابع: كما انه على وزارة البترول تنقية السولار كى يتناسب مع المحركات الجديدة التى تخصع لمعايير الإنبعاثات الأوربية “يورو 6″، والتى سيكون لها نتائج ايجابية فىخفض معدلات الإنبعاثات، والتلوث.

وتطرق غبور فى حواره إلى امتلاك مصر قاعدة قوية بصناعة الأتوبيسات جعلتها تحتل المرتبة الأولى فى افريقيا، والمركز الخامس فى قائمة الدول الأكبر انتاجًا للأتوبيسات فى العالم، بعد كل من الصين، وأوروبا، والبرازيل، وتركيا.

وطالب بضرورة الإهتمام بصناعة الأتوبيسات بعد الطفرة التى حققتها خلال الفترة الماضية، وقدرتها على التصدير لكافة دول العالم، مقارنه بالسيارات الملاكى والتى ما زالت إلى الأن لا تعلون عن كونها نشاطًا تجميعيًا.

رهن غبور قيام صناعة سيارات حقيقية فى مصر بوصول حجم الإنتاج السنوى إلى ما يقرب من 300 ألف وحدة سنوياً، ومع وجود مكانيات ومعدات قادرة على تشكيل الصاج الخاص بها، وإلا ستظل تجميعية.

وبين ان الفرصة الحقيقية لمصر حاليًا تتمثل فى انتاج اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى مع اقتراب تحقيق الإكتفاء الذاتى منه، وبدء عمليات تصدير الغاز للدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالشاحنات التى تعمل بالغاز الطبيعى، قال إن مصنعى الشاحنات المنتجين لمركبات بمحركات غاز محدودين للغاية، كما أن انتشارها فى مصر صعب فى الوقت الراهن لعدد من الاعتبارات، والتى من ابرزها عدم توافر محطات غاز فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف: أن السبيل الوحيد لتحقيق طفرة فى الإقتصاد البحث عن سبل لجذب العملة الصعبة لتقوية الجنيه، والتى رأى من أهمها هو زيادة معدلات الصادرات بحيث تكون أكبر من الواردات، على ان تشمل الصادرات كافة القطاعات الإقتصادية سواء زراعة، أو صناعة، أو خدمات، إلى جانب تنشيط السياحة عبرعودة الطيران العارض، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج، وقناه السويس.

وتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار الأمريكى استقرارًا عند مستوى يتراوح ما بين 17.50 جنيه، إلى 18 جنيهًا خلال النصف الثانى من العام الجارى، مؤكدًا أن السعر الأنسب للدولار بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال يترواح ما بين 12 إلى 13 جنيها.

وتابع: أن وصول سعر الدولار لمستوى 13 جنيهًا سيسهم فى خفض الموجه التضخمية التى تعانيها البلاد فى كافة السلع والخدمات، كما أنه سيمثل دفعة قوية لرجال الأعمال لزيادة حجم أعمالهم، واستثماراتهم.

وأشار إلى قرار تحرير أسعار الصرف كان له العديد من التداعيات السلبية على السوق المحلية، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للجنيه، إذ تسبب القرار فى خفض مبيعات الأتوبيسات بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، فيما هبط أداء قطاع الشاحنات بنسبة تخطت حاجز 50%.

وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه عززت من تنافسية MCV التصديرية، والتى شهدت ارتفاعًا بنسبة تراوحت ما بين 20% و 30% مقارنة بمعدلات التصدير قبيل التعويم؛ ما أسهم فى امتصاص الانخفاض فى معدلات البيع الذى شهده السوق المحلية.

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وقال إن التعويم دفع الشركة للبحث عن فرص لتصدير أتوبيسات فى الدول الأوروبية مثل فرنسا والدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج، سواء فى مجالات النقل الجماعى، أو النقل السياحى.

وأوضح أن الركود الذى أصاب السوق دفع المجموعة ليس فقط للاهتمام بالتصدير، وإنما الاهتمام بمصانع MCV فى العديد من الدول الأخرى مثل مصنعها بجنوب أفريقيا، ومصنع مطورات الشاحنات بدبى بمنطقة جبل على والذى يتولى تصديرها للدول الأفريقية والخليج.

وأشار إلى ان MCV تواجه العديد من الصعوبات فى تصدير مقطورات الشاحنات مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وبسؤال “المال” عن وضع MCV بالجزائر، قال غبور إن فرع المجموعة بالجزائر يعانى حاليًا العديد من التحديات مع استمرار موجه الركود التى أصابت الاقتصاد الجزائرى عقب انخفاض أسعار البترول، وان المجموعة فى انتظار تعافى السوق.

وبين غبور أن قرار التعويم وما سببه من ارتفاع اسعار الأتوبيسات والشاحنات علاوه عن اتجاه الدولة لإلغاء الدعم على المحروقات، يقلل من فرص نمو السوق خلال العام الحالى، متوقعًا بدء تعافة مبيعات السوق بحلول 2020.



(المصدر: مجلس معلومات سوق السيارات)

وبين أن معدلات البيع للشاحنات والأتوبيسات مازالت متواضعة مقارنه بمستويات ما قبل التعويم، وبالتالى على الوكلاء وضع ضوابط محددة سواء للمصروفات والحصص الاستيرادية لها لضمان استمراراهم بالسوق وعدم تخارجهم، موضحًا أن MCV لجأت للعديد من التدابير لامتصاص صدمه التعويم والتى من بينها خفض حصتها الاستيرادية من الشاحنات بنسبة تصل إلى 50%، مع التركيز على التصدير للأتوبيسات.

وأكد أن عودة السياحة الروسية تستهم بشكل فعال فى دفع حركة مبيعات الأتوبيسات، مع اتجاه العديد من شركات السياحة لزيادة حجم أسطولها، وإجراء عمليات إحلال وتجديد.

وبسؤاله عن إمكانية المساهمة فى تشغيل خطوط تتبع لـ MCV بالنقل العام، قال ليس لديه نيه فى الدخول كمشغل للنقل العام، إلا أن دوره سيقتصر على تصنيع الأتوبيسات التى يرغبها المشغلين حال الأخذ بمقترحه فى تطوير النقل العام، ومساعد الشركات فى توفير قطع الغيار والصيانة لضمان كفاءة الأسطول.

وأشار إلى أن مجموعة صناعة وسائل النقل تستهدف بيع 2500 أتوبيس ما بين بيع محلى وتصدير للخارج بنهاية العام الجارى، لتقتنص حصة سوقية 50% من المبيعات الإجمالية للسوق الأتوبيسات فى مصر.

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