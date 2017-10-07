فيديو.. فرنسا تقترب من المونديال وبلجيكا تهدي إيطاليا مقعدًا في الملحق

- رونالدو يسجل فى أندورا ويضرب رقما قياسيا برفقة ليفاندوفسكي على المصرى: منح هدف بليز ماتودي المبكر لمنتخب فرنسا، فرصة إنهاء مجموعتها في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، ضمن أول مركزين بعد فوزها 1-صفر خارج ملعبها على بلغاريا اليوم السبت.ويتصدر

– رونالدو يسجل فى أندورا ويضرب رقما قياسيا برفقة ليفاندوفسكي







على المصرى:

منح هدف بليز ماتودي المبكر لمنتخب فرنسا، فرصة إنهاء مجموعتها في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018″، ضمن أول مركزين بعد فوزها 1-صفر خارج ملعبها على بلغاريا اليوم السبت.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة متقدما بنقطة واحدة على السويد التي سحقت لوكسمبورج 8-صفر وسيتأهل مباشرة لنهائيات روسيا العام القادم إذا فاز على روسيا البيضاء يوم الثلاثاء، وتخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة.

وهز ماتودي الشباك بعد ثلاث دقائق بتسديدة جيدة وتصدى هوجو لوريس حارس فرنسا لأفضل فرصة أتيحت لبلغاريا قبل نهاية الشوط الأول، وأصبح ديدييه ديشان المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ منتخب فرنسا من حيث عدد الانتصارات بعد أن حقق فوزه 42 منذ أن خلف لوران بلان في 2012.

فيما ضمنت إيطاليا مكانًا في الملحق الأوروبي، بتصفيات القارة العجوز، بفضل خسارة البوسنة 4-3 على أرضها أمام بلجيكا، ويتأهل متصدرو المجموعات التسع في التصفيات الأوروبية مباشرةً إلى كأس العالم، بينما تخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني، جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب، من أجل أربعة مقاعد أخرى.

وحصلت إيطاليا على مكان في الجولة الفاصلة، بعد ضمانها إنهاء المجموعة السابعة في المركز الثاني، وتملك إيطاليا 14 نقطة، بعيدا عن النقاط الست التي جمعتها أمام ليختنشتاين، متذيلة المجموعة، والتي سيتم استبعاد نتائجها، عند تحديد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثاني.

وتعني خسارة البوسنة أمام بلجيكا، أنه وبغض النظر عن صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، فإنه لن يجمع أكثر من 13 نقطة، بمجرد خصم نقاط مباريات متذيل الترتيب، جبل طارق.

وسجل كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لمنتخب البرتغال في مرمى مضيفه أندورا، في المباراة التي تجمع الفريقين في تصفيات المونديال، ليرفع رونالدو رصيده إلى الهدف رقم 15 في تصفيات القارة الأوروبية لكأس العالم، ليعادل رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأصبح رونالدو وليفاندوفسكي، أول لاعبين في تاريخ تصفيات كأس العالم للقارة الأوروبية يسجلان 15 هدفا في نسخة واحدة من التصفيات، علما بأن رونالدو شارك في المباراة أمام أندورًا كبديل، ودخل في بداية الشوط الثاني، وسجل الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 63 من مجرياتها.