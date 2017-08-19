فيديو عمرو يوسف الذي تابعه أكثر من 400 ألف‏ شخص

حسين رجبتفاعل واسع استحوذ عليه فيديو سجله الفنان عمرو يوسف، اليوم السبت، لنفي شائعات القبض عليه وزوجته الفنانة السورية كندة علوش.مقطع الفيديو الذي استغرق دقيقتين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استحوذ على أكثر من 400 ألف مشاهدة وتفاعل معه أكثر من 6 آلاف، وشاركه ن

حسين رجب

تفاعل واسع استحوذ عليه فيديو سجله الفنان عمرو يوسف، اليوم السبت، لنفي شائعات القبض عليه وزوجته الفنانة السورية كندة علوش.

مقطع الفيديو الذي استغرق دقيقتين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استحوذ على أكثر من 400 ألف مشاهدة وتفاعل معه أكثر من 6 آلاف، وشاركه نحو 2400 شخص، حتى وقت نشره، مساء اليوم السبت

وكشف الفنان عمرو يوسف، خلال مقطع الفيديو على أنه استيقظ صباح اليوم على خبر القبض عليه، مشيرا إلى أن زوجته الفنانة كندة علوش في الجونة وهو تركها أمس وعاد إلى القاهرة لحضور اجتماعات وسيعود مرة ثانية إليها.

وأكد يوسف في الفيديو الذي نقلته صفحته الرسمية أيضا أن ما نشر ليس له أساس من الصحة، مطمئنا جمهوره بأنه وزوجته بخير، مشيرا إلى أن سيقاضي كل من لم يتحر الدقة، ويشكر كل من اهتم واتصل به قبل النشر.

وتفاعلت مئات التعليقات على الخبر المزعوم، مؤكدة على احترام الفنانيين عمرو يوسف وكندة علوش.

وزعمت أخبار تداولت على نطاق لافت صباح اليوم، أن الأجهزة الأمنية قبضت على الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، في كمين أمني بشارع كورنيش النيل بالعجوزة، بتهمة حيازة مخدرات، وهو ما تم نفيه تماما اليوم.

