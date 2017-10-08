فيديو.. صلاح ينقذ مصر ويؤهل الفراعنة لكأس العالم

على المصرى: أنقذ محمد صلاح، منتخب مصر من حسبة برمة، وسجل هدفين قادا الفراعنة للفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، والتأهل لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد غياب 320 شهر، و9720 يوم و233 ألف ساعه، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة ال

على المصرى:

أنقذ محمد صلاح، منتخب مصر من حسبة برمة، وسجل هدفين قادا الفراعنة للفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، والتأهل لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد غياب 320 شهر، و9720 يوم و233 ألف ساعه، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلى لكأس العالم “روسيا 2018”.

بدأت المباراة بفترة جس النبض بين المنتخبين، وسط زئير 82 ألف متفرج، ملأوا جنبات ملعب اللقاء، ودعوات 104 مليون مصرى، من أجل خطف تأشيرة الوصول للمونديال، للمرة الثالثة فى تاريخ مصر، والأولى منذ 28 عاما.

لم يظهر أصحاب الأرض والجمهور، الشراسة الهجومية فى العشرون دقيقة الأولى من عمر اللقاء، ولكنهم سيطروا على وسط الملعب بالكامل، فيما أكتفى الضيوف بالدفاع المنظم أمام منطقة الجزاء.

وأضاع منتخب مصر فرصة تسجيل الهدف الأول، فى الدقيقة 23، بعدما توغل محمد صلاح من الجهة اليمنى، ومرر كرة عرضية نموذجية، حاول الدفاع الكونغولى تشتيتها، لتصل لأحمد حجازى، الذى سدد فى جسد الحارس، وأرتدت الكرة بهجمة مرتدة خطرة، أنقذها أحمد فتحى من أمام مرمى عصام الحضرى.

وأخطأ أحمد فتحى فى اخراج الكرة من أمام منطقة جزاء مصر، فى الدقيقة 33، لتصل للمهاجم الكونغولى، الذى سدد كرة خطرة، أنقض عليها أحمد حجازى لتصطدم بقدمه، لتخرج ضربة ركنية لصالح الضيوف.

وبحث منتخب مصر عن هدف يريح الأعصاب المتوترة فى المستطيل الأخضر، ومدرجات ملعب برج العرب، فيما نفذ المنتخب الكونغولى هجمات مرتدة خطرة ومتقنة على مرمى الحضرى، لكنها تفتت على صخرة الدفاع المصرى.

وأخرج حجازى كرة عرضية خطرة للكونغو فى الدقيقة 41، لضربة ركنية، وأرسل محمد عبدالشافى كرة عرضية نموذجية، لعبها محمد صلاح برأسة فى الدقيقة 45، لتصطدم برأس المدافع الكونغولى، وتخرج لضربة ركنية.

وأحتسب الجامبى باكاري جاساما حكم اللقاء، ضربة حرة مباشرة، لمصر من على حدود منطقة جزاء الكونغو، سددها محمد صلاح، تصدى لها حارس الكونغو على مرتين، ليطلق حكم اللقاء، صافرته معلنا نهاية الشوط الأول، بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ودخل منتخب مصر النصف الثانى من اللقاء، بحثا عن هدف، وكاد منتخب الكونغو أن يسجل هدف مباغت، بعد عرضية من الجهة اليسرى، قابلها ديلان سانت لويس، ولكن الحضرى تصدى للكرة ببراعة واقتدار، فى الدقيقة 50.

وأجرى الأرجنتينى هيكتور كوبر المديرالفنى لمنتخب مصر، تغييرا مبكرا، بنزول محمود حسن “تريزيجية” بديلا لصالح جمعة، فى الدقيقة 55، وأحدث تريزيجة نشاطا ملحوظا فى أداء المنتخب المصرى.

وأنفجرت مدرجات الملعب فى الدقيقة 62، عندما مرر محمد الننى كرة بينية طويلة، أخطأها المدافع الكونغولى، لتصل لمحمد صلاح، الذى أنفرد بالمرمى الكونغولى، ليضعها على يمين باريل موكو حارس الكونغو، معلنا عن هدف اللقاء الأول.

وبحث منتخب مصر عن تغطية الهدف، لتهدئة المدرجات المتوترة، والأعصاب المحترقة داخل الملعب وخارجه، فيما حاول منتخب الكونغو تعديل النتيجة، وأخرج كوبر ورفاقه، كوكا فى الدقيقة 76، وأشترك عمرو جمال بديلا له.

وخطف رمضان صبحى الكرة من منتصف ملعب مصر، لينطلق بهجمة مرتدة خطرة، ومرر الكرة لمحمد صلاح، الذى سدد كرة أرضيه فى الدقيقة 80، لينقذها الحارس الكونغولى المتألق.

وخرج رمضان صبحى فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء، وحل أحمد المحمدى بديلا له، أعقبها هدف غير متوقع من فى الدقيقة 87، عن طريق البديل أرنولد بوكا موتو، الذى سدد كرة صاروخية، سكنت شباك عصام الحضرى، لتعلن عن هدف التعادل القاتل.

وأعلن حكم اللقاء، عن خمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، وحصل تريزيجيه على ركلة جزاء، فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما عرقلة المدافع الكونغولى، لم يتردد جاساما فى احتسابها.

وتصدى محمد صلاح للكرة، وسددها صاروخية فى مرمى الكونغو، فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ويضعها على يسار الحارس الكونغولى، معلنا عن هدف التأهل لكأس العالم، بعد غياب 28 عاما عن التأهل للمونديال.