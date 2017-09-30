فيديو.. شريف عبدالهادي: بعد معاناة 8 سنوات أقدم أولى تجاربي السينمائية

أحمد حمديقال المؤلف شريف عبدالهادي لـ"المال نيوز" إن تجربة فيلمه السينمائي الأول "ليل داخلي"، الذي قدمته مؤخرا النجمة بشرى، جاءت بعد 8 سنوات من محاولات دخول الوسط السينمائي.وأضاف أنه حصل في عام 2009 على ورشة لكتابة السيناريو مع المخرج عمرو سلامة، ومحمد دياب، ثم ورش أخرى مع المؤلف محمد ناير.وتا

أحمد حمدي

قال المؤلف شريف عبدالهادي لـ”المال نيوز” إن تجربة فيلمه السينمائي الأول “ليل داخلي”، الذي قدمته مؤخرا النجمة بشرى، جاءت بعد 8 سنوات من محاولات دخول الوسط السينمائي.

وأضاف أنه حصل في عام 2009 على ورشة لكتابة السيناريو مع المخرج عمرو سلامة، ومحمد دياب، ثم ورش أخرى مع المؤلف محمد ناير.

وتابع أنه منذ عام 2009 حتى 2017 كتب حوالي 10 سيناريوهات، و5 روايات، وذهب بهما لمختلف صناع السينما المصرية من نجوم ومخرجين، لكن دخول الوسط كان صعبا للغاية.

وأكد عبدالهادي أن عمله الصحفي بالمجال الفني أتاح له الفرصة في عمل لقاءات مع النجوم، ومعرفة كواليس الوسط الفني، وكتابة فيلم سينمائي يتحدث عن سلبيات ومشكلات السينما المصرية، وذلك ترتيب قدري من نوعه، وكان يتواصل مع النجمة بشرى وعرض عليها أكثر من عمل سينمائي، ولم يظهر للنور، وكذلك تواصل مع المخرج سامح الجوهري.

واختتم أنه في عام 2016 جاء المنتج أشرف تادرس وقال للجوهري إنه يملك فكرة فيلم “ليل داخلي”، وطلب منه ترشيح سيناريست جيد، وتم ترشيحي للفيلم، وقمنا أنا وسامح بترشيح بشرى لبطولة الفيلم.

