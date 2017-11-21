فيديو.. ريـال مدريد يرافق توتنهام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

متابعات: نجح فريق ريـال مدريد الإسباني في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب نجاحه في تحقيق فوز كبير على فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، بنتيجة «6-0»، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة. سجل أهدا

متابعات:





نجح فريق ريـال مدريد الإسباني في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب نجاحه في تحقيق فوز كبير على فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، بنتيجة «6-0»، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

سجل أهداف المباراة كل من كريم بنزيمة «هدفين» وكريستيانو رونالدو «هدفين»، فيما سجل الهدفين الآخرين لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز، في الدقائق 23 و39 و41 والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، و49 و54.

بهذا الفوز الكبير، رفع ريـال مدريد رصيده إلى 10 نقاط، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة السادسة والأخيرة من البطولة.

وضمن مباريات نفس المجموعة، حقق توتنهام فوزًا صعبًا على بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف.

تقدم لبوروسيا دورتموند، الجابوني أوباميانج، في الدقيقة 31، وتعادل هاري كين لتوتنهام، في الدقيقة 49، فيما تقدم للفريق الإنجليزي سون، في الدقيقة 76.

وواصل توتنهام صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريـال مدريد الوصيف، ليتأهلا سويًا لدور الـ16 من البطولة، خاصة وأن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث، برصيد نقطتين فقط، متساويًا مع أبويل، متذيل الترتيب.



