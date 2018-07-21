فيديو | رشوان توفيق: لا يجب تجاهل الفنانين الكبار

حوار – أحمد حمديسجل الفنان الكبير رشوان توفيق، من خلال مسيرته الفنية الممتدة تاريخا فنيا مشرفا وراقيا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية، وتجلى ذلك في أعمال مثل "المال والبنون" ، "الرجل الآخر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، وغيرها من الأعمال التي أصبحت محفورة في وجدان الجمهور العربي ، ل

حوار – أحمد حمدي

سجل الفنان الكبير رشوان توفيق، من خلال مسيرته الفنية الممتدة تاريخا فنيا مشرفا وراقيا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية، وتجلى ذلك في أعمال مثل “المال والبنون” ، “الرجل الآخر”، “لن أعيش في جلباب أبي”، وغيرها من الأعمال التي أصبحت محفورة في وجدان الجمهور العربي ، لكنه يشكو حاليا من انصراف الجيل الحديث من شباب الفنانين عن العمل مع جيل الكبار من أمثاله.

هذه الشكوى جعلته يؤكد أن السينمات العالمية، كالسينما الفرنسية على سبيل المثال، لا تتجاهل فنانيها الكبار بل تصدرهم كأبطال للأفلام السينمائية رغم كبر سنهم، وتقدم لهم موضوعات تتناسب مع أعمارهم وقيمتهم الفنية.

“المال” حاورت الفنان الكبير “رشوان توفيق” عن أمور كثيرة في الدراما والسينما وعلاقته بزملائه الفنانين من جيله مثل عبد الرحمن أبو زهرة وحسن حسني وغيرهما، ورأيه في الساحة الفنية حاليا، ومدى ما تتيحه من مساحة لتواجد الفنانين الكبار فيها.

رشوان توفيق: لا يجب تجاهل الفنانين الكبار



