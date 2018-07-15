فيديو| رئيس مجموعة البركة: مستثمرون خليجيون يرغبون فى الاستثمار بمصر

أحمد الدسوقى وعصام عميرةقال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن مستثمرين خليجيين يرغبون فى الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة .وأكد فى مقابلة مع "المال"، أن الفترة الحالية جيدة للاستثمار فى مصر بشكل كبير خاصة بعد مرورها بخمس سنوات صعبة، لافتا إلى أن علاقته بالسوق المصرى تمتد

أحمد الدسوقى وعصام عميرة

قال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن مستثمرين خليجيين يرغبون فى الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة .

وأكد فى مقابلة مع “المال”، أن الفترة الحالية جيدة للاستثمار فى مصر بشكل كبير خاصة بعد مرورها بخمس سنوات صعبة، لافتا إلى أن علاقته بالسوق المصرى تمتد لأكثر من 30 عاماً.

وأشار الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إلى أنه حان الوقت لإبراز قوانين جديدة لجذب الكثير من المستثمرين خاصة الذين لديهم الرغبة فى استثمارات كبيرة ومستدامة بمصر.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالمسثمر، مطالباً بضرورة فتح حوار مفتوح بين الجهات الحكومية والمستثمر .

وكانت المال نشرت” الخميس الماضى” حواراً مع عدنان يوسف الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة ، قال فيه إن المجموعة تخطط للوصول بحجم أرباحها إلى ما يقارب الـ 300 مليون دولار نهاية العام الحالى 2018، مقارنة بـ 210 مليون دولار نهاية العام الماضى.

وقال إن المجموعة ستستحوذ على بنك فى إندونسيا كما ستدشن بنكا آخرا فى الصين باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار بالإضافة إلى التواجد فى دولة ألمانيا عبر تدشين بنك إلكترونى يقدم كافة خدمات الصيرفة الاسلامية للعملاء هناك.

وأشار إلى أن المجموعة تمتلك شبكة فروع تصل إلى 35 فرعاً بمصر عبر بنك البركة – مصر، وتسعى للوصول بها إلى 50 فرعا فى 2020.

وتتواجد المجموعة حاليا فى 16 دولة حول العالم عبر 700 فرعاً ولديها نحو 13 ألف موظف ، بحسب تصريحات عدنان يوسف .



