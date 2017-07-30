رياضة

فيديو .. حكم الترجي والهلال يوقف المباراة لإصابتة

المال – خاص أوقف حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي المباراة التي تقام ضمن البطولة العربية ليتلقلى العلاج.يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال. 
30 يوليو، 2017 30 يوليو، 2017

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المال – خاص 

أوقف حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي المباراة التي تقام ضمن البطولة العربية ليتلقلى العلاج.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال. 

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