رياضة

فيديو .. حكم الترجي والهلال يوقف المباراة لإصابتة

المال – خاص أوقف حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي المباراة التي تقام ضمن البطولة العربية ليتلقلى العلاج.يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال.