فيديو .. حكم الترجي والهلال يوقف المباراة لإصابتة

رياضة فيديو .. حكم الترجي والهلال يوقف المباراة لإصابتةالمال – خاص أوقف حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي المباراة التي تقام ضمن البطولة العربية ليتلقلى العلاج.يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال. 30 يوليو، 2017 30 يوليو، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال – خاص أوقف حكم مباراة الترجي التونسي والهلال السعودي المباراة التي تقام ضمن البطولة العربية ليتلقلى العلاج.يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر