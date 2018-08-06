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فيديو | «جي سي جي» تستثمر 100 مليون دولار لتطوير منصة تجارة إلكترونية‎

محمد رجبتعتزم مجموعة «جى سى جى» العالمية استثمار 100  مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة لإطلاق بوابة لخدمات التجارة الإلكترونية بين الشركات تحت اسم "git-zone".وقال أسامة فهمى، العضو المنتدب للمجموعة، إنه من المقرر إطلاق البوابة رسميا بداية 2019 بتكلفة  5 ملايين دولار، مر
المال - خاص 6:37 م, الأثنين, 6 أغسطس 18 6:37 م, الأثنين, 6 أغسطس 18

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محمد رجب

تعتزم مجموعة «جى سى جى» العالمية استثمار 100  مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة لإطلاق بوابة لخدمات التجارة الإلكترونية بين الشركات تحت اسم “git-zone”.

وقال أسامة فهمى، العضو المنتدب للمجموعة، إنه من المقرر إطلاق البوابة رسميا بداية 2019 بتكلفة  5 ملايين دولار، مرحلة أولى، ترتفع إلى 10 ملايين فى مرحلة لاحقة.

وأوضح فهمى لـ”المال” تسعى إلى تسهيل إجراءات التصدير، بين الشركات أون لاين من مختلف دول العالم، فضلا عن منافسة الموقع الصينى الأشهر عالميا فى مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات «على بابا».

وأضاف أن البوابة المرتقبة تختلف عن  «على بابا» فى إتاحة خدمات للمستثمرين، مقارنة بالأخير، الذى يكتفى بتقديم تسهيلات تتعلق بالاستيراد والتصدير، كما أن الموقع الصينى يعتمد فى تسويق منتجاته على بوابته الإلكترونية فقط، بينما تهدف GIT-ZONE لاستخدام أساليب تقليدية وإلكترونية فى آن واحد، من خلال افتتاح مكاتب لها حول العالم.


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