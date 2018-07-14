فيديو| تفاصيل موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الصحافة والإعلام

رحاب صبحي أعلن حسين الزناتى ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام للتفاوض حول المواد المتحفظ عليها من قبل نقابة الصحفيين على مشروع قانون الصحافة والإعلام، و ذلك قبل لإصدارهوأكد في مق

رحاب صبحي

أعلن حسين الزناتى ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام للتفاوض حول المواد المتحفظ عليها من قبل نقابة الصحفيين على مشروع قانون الصحافة والإعلام، و ذلك قبل لإصداره

وأكد في مقابلة مع “المال” أن النقابة تتعامل مع الأمر بشكل هادئ حتى لا تقع أزمة كبيرة غير مرغوب بها.

بينما أكد عمرو بدر ، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن النقابة ستتواصل هذا الأسبوع مع البرلمان للوصول إلى توافق حول القانون

وأضاف: “كما سيستدعى مجلس النقابة عددا من الصحفيين أعضاء من مجلس النواب للتشاور”.

وأكد على الجانب الآخر أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين قد دعوا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة القانون .







في السياق ذاته، كشف جمال عبد الرحيم ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في مقابلة مع “المال”، آخر تطورات موقف مجلس النقابة من مشروع قانون تنظيم الصحافة و الاعلام الذي لم يعرض على النقابة بالمخالفة للمادة 77 من الدستور ، وهي المادة التى تعطى الحق لنقابة الصحفيين في الاطلاع على مشروعات القوانين التي تخص الصحافة قبل عرضها على البرلمان.





