فيديو| تفاصيل مشروع قناطر أسيوط الجديدة التي افتتحها الرئيس

حسين رجب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وذلك بتكلفة 6.5 مليار جنيه.



وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

واستعرض فيديو لمجلس الوزراء اليوم عددا من المعلومات التفصيلية للمشروع الضخم الذي رحبته به ألمانيا باعتبارها شريك داعم للمشروع منذ بدايته.



** 6 سنوات



وفي كلمة متلفزة، قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمته، “استكمالا لما قامت به الدولة من جهود للحفاظ على النيل شريان الحياة نفتتح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي تكلفة 6.5 مليار جنيه”.

وأوضح أن المشروع يلبي احتياجات 5 محافظات هى (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) لتحسين الري في إجمالي 1.6 مليون فدان، وتم تنفيذها بارتفاع أعلى من القناطر القديمة بما يحسن من أنظمة الري، وأيضا الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية بحمولة 70 طنا وبعرض 19 مترا، وهو مكون من 4 حارات مرورية” .



وقال مدير عام الأعمال المدنية بالمشروع جمال صالح خلال الفيلم إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة استغرق 6 سنوات من العمل الجاد بدون توقف لانتاج الطاقة النظيفة عن طريق تدفق المياه وتنظيم عملية الري.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمشروعات المحطات المائية محمد سليمان خلال الفيلم إن المشروع يمثل ثمرة من ثمرات التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والتعاون بين وزارتي الري والكهرباء والطاقة ما أثمر عن تنفيذ قناطر ومحطة كهرباء اسيوط المائية ، حيث تم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة تقارب 6 مليارات و500 مليون جنيه.



وأشار الفيلم إلى أن قناطر أسيوط الجديدة تقع علي بعد 545 كيلومترا شمال خزان أسوان و400 كم جنوب القاهرة ،وتتكون القناطر من هويسين ملاحيين بطول 156 مترا وبعرض 17 مترا ، بالاضافة إلى مفيضين الشرقي والغربي بعدد 8 فتحات وبعرض 17 مترا ، و3 فتحات علي الناحية الشرقية لمحطة الكهرباء و5 فتحات علي الناحية الغربية منها ومزودة ببوابات نصف قطرية.



وتتوسط محطة الكهرباء المفيضين وتستغل 4 فتحات بعرض 17 مترا لانتاج الطاقة الكهرومائية ، بالإضافة الى كبري علوي من 4 حارات في اتجاهين حمولة 70 طنا بعرض 20 مترا ، وسد دائم غالق في الجهة الغربية من النيل ، كما يشمل المشروع اعادة تأهيل قنطرة ترعة الابراهيمية.





وتتمثل أهداف المشروع في تحسين وتطوير الملاحة النهرية من خلال انشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي يسمحان بمرور أكبر الوحدات الملاحية في النيل في زمن عبور قياسي هو 11 دقيقة للرحلة ، وتحديث المحور المروري عبر نهر النيل ، والحفاظ علي كل قطرة ماء من الهدر ، وتوليد طاقة كهرومائية نظيفة وصديقة للبيئة من خلال محطة الكهرباء التي تقدر تكلفتها بحوالي 612 مليون جنيه.



** ترحيب ألماني



كما أعربت السفارة الألمانية بالقاهرة، أنه بعد ست سنوات من العمل المتواصل اكتمل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بمساعدات ألمانيا، والتي يتم افتتحها اليوم



وفق البيان الصادر عن السفارة، بلغت مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع ثلثي التكلفة، أي ٣١١ مليون يورو من إجمالي ٤٧٤ مليون يورو، هي القيمة الإجمالية لتكلفة إنشاء القناطر. والشطر الأكبر من المساهمة الألمانية عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الألماني للتنمية (KFW). تمثل قناطر أسيوط الجديدة ومحطة الكهرباء المائية التابعة لها مكونا هاما في نظام الري المصري وتساهم بصورة مباشرة في تنمية #صعيد_مصر.

ويعد هذا المشروع أضخم مشروع تنموي ألماني ينفذ في مصر، ويضمن مشروع قناطر أسيوط توفير مياه الري لمساحة ٦٩٠٠٠٠ هكتار ، ومن ثم يستفيد منه خمسة ملايين مصريا يعملون بالزراعة، وفق البيان









