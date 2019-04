فيديو| ترامب يخطئ في رسم علم بلاده بشكل صحيح

متابعات:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ “لا يغتفر”، بإخفاقه في تلوين علم الولايات المتحدة.

وذكر موقع “مشابل” الأمريكي، يوم الأحد، أن ترامب كان مع زوجته ميلانيا ووزير الصحة إليكس آزار، في زيارة إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي عندما رصدت الكاميرات خطأ ترامب، حيث أضاف شريطا باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي، عوضا عن الخطين الأحمر والأبيض.

وانتشر الخبر عندما نشر وزير الصحة تغريدة عن الزيارة على “تويتر”، مرفقة بصور تظهر خطأ ترامب.



Today, President @realdonaldtrump and @FLOTUS Melania toured the neonatal intensive care unit at Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio, learning more about a specialized program to care for babies born into the opioid crisis. Via @ABCWorldNews @DavidMuir pic.twitter.com/tSvhM0D8Z5

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) August 25, 2018