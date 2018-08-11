فيديو| تأجيل أتوماك فورميلا لسبتمبر فرصة لطرح الموديلات الجديدة

شريف عيسى توقع هانى خفاجى، مدير عام شركة انفورما مصر، الشريك المنظم لمعرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، أكبر معرض للسيارات بأفريقيا، أن الدورة الخامسة والعشرين والمقرر انطلاقها نهاية سبتمبر المقبل، أنها ستكون من أقوى دورات المعرض منذ تأسيسه، خاصة بعد حالة الركود الت

شريف عيسى

توقع هانى خفاجى، مدير عام شركة انفورما مصر، الشريك المنظم لمعرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، أكبر معرض للسيارات بأفريقيا، أن الدورة الخامسة والعشرين والمقرر انطلاقها نهاية سبتمبر المقبل، أنها ستكون من أقوى دورات المعرض منذ تأسيسه، خاصة بعد حالة الركود التى عانها السوق.

وأشار إلى أن توقعات انفورما مصر للمعرض تأتي مع تحسن مبيعات السوق بعد انخفاض حجم المبيعات نتيجة عدم تأقلم العملاء على الأسعار الجديدة للسيارات التى أعقبت مرحلة التعويم وارتفاع أسعار الدولار.

وبين خفاجى أن معدلات بيع السيارات بدأت فى العودة لمعدلاتها الطبيعة، والسوق هذا العام مقبلة على زيادة تتراوح ما بين 30% إلى 40%، عن العام الماضى، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على حجم المشاركة العلامات التجارية وإقبال الزوار على المعرض.

وأكد أن مشاركة 40 ماركة سيارات بمعرض أتوماك – فورميلا، والتى تمثل كافة العلامات التجارية المتوافرة بالسوق المصرى للسيارات، وسيشهد المعرض منافسة بين تلك العلامات لإظهار وعرض احدث وأقوى الموديلات

وأوضح أن تعديل موعد المعرض جعله محطة اهتمام العملاء خاصة وان الشركات العالمية تبداء فى طرح ما لديها من جديد فى عالم السيارات خلال الربع الأخير من العام.

وبين أن إقامة معرض السيارات خلال شهر سبتمبر جاء نتيجة لردود الفعل الإيجابية التى تلقتها الشركة خلال الدورة التى اقيمت العام الماضى، بالإضافة إلى رغبة الوكلاء.

وأضاف أن إقامة المعرض بالربع الأخير من العام يعد فرصة قوية للوكلاء والعملاء الراغبين فى الشراء، إذ يسمح للوكلاء بطرح موديلات 2019، وفتح باب الحجز عليها، بالإضافة إلى الإعلان عن خصومات قوية عن موديلات العام فى حالة توافر مخزون منها.