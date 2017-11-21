فيديو.. بولونيا يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية في الكالتشيو

وكالات: عاد بولونيا بانتصار و3 نقاط ثمينة من ملعب مارك أنتونيو بينتجودي بالفوز على هيلاس فيرونا في عقر داره 3-2، في ختام الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم أصحاب الأرض بالتسجيل بهدف سجله الإيطالي أليسيو تشيرتشي في الدقيقة 13، وتعادل الإيطالي ماتيا ديسترو للضيوف في الدقيقة 22 قبل

وكالات:

عاد بولونيا بانتصار و3 نقاط ثمينة من ملعب مارك أنتونيو بينتجودي بالفوز على هيلاس فيرونا في عقر داره 3-2، في ختام الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





تقدم أصحاب الأرض بالتسجيل بهدف سجله الإيطالي أليسيو تشيرتشي في الدقيقة 13، وتعادل الإيطالي ماتيا ديسترو للضيوف في الدقيقة 22 قبل أن يضع الأوروجوائي مارتين كاسيريس فريقه فيرونا في المقدمة مجددا بالهدف الثانى في الدقيقة 33.

وفي بداية الشوط الثاني قلب بولونيا الطاولة بهدفين متتاليين حين عادل النيجيري أورجي أوكونكو الكفة مرة أخرى بهدف ثان للضيوف في الدقيقة 74، ثم تقدم الغاني جودفريد دونساه لأول مرة لبولونيا في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بولونيا إلى 17 نقطة في المركز الـ 10، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند ست نقاط فحسب في المركز الـ 19 وقبل الأخير بالكالتشو.



