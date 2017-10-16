فيديو.. بمشاركة حجازي.. ليستر يفلت من كمين وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

وكالات:افلت فريق ليستر سيتي من فخ الهزيمة أمام ضيفه وست بروميتش البيون وتعادل معه 1 /1 الاثنين في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم لاعب الوسط البلجيكي ناصر الشاذلي بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة من على





وكالات:

افلت فريق ليستر سيتي من فخ الهزيمة أمام ضيفه وست بروميتش البيون وتعادل معه 1 /1 الاثنين في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم لاعب الوسط البلجيكي ناصر الشاذلي بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها بشكل رائع في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

ولكن قبل عشر دقائق من النهاية أدرك الجزائري الدولي رياض محرز التعادل لليستر سيتي بعدما تلقى تمريرة من رأس مواطنه اسلام سليماني ليستلم الكرة بشكل رائع ويراوغ الدفاع ثم يسدد في الشباك.

وظل ليستر في المركز الثالث من القاع برصيد ست نقاط مقابل عشر نقاط لوست بروميتش في المركز العاشر.