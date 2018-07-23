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فيديو | بدء حل أزمة قوائم انتظار العمليات بالمستشفيات

المال- خاص كشف مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن بدء حل أزمة قوائم انتظار العمليات بالمستشفيات. ونقل المجلس عبر صفحته بـ"فيسبوك"، عن فيديو لبعض المرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وتم حل مشكلاتهم، وذلك فى إطار تنفيذ الحكومة لحزمة تكليفات من الرئيس السيسى لتحسين الخدمات الصحية لغير ا
المال - خاص 2:55 م, الأثنين, 23 يوليو 18 2:55 م, الأثنين, 23 يوليو 18

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المال- خاص 

كشف مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن بدء حل أزمة قوائم انتظار العمليات بالمستشفيات. 

ونقل المجلس عبر صفحته بـ”فيسبوك”، عن فيديو لبعض المرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وتم حل مشكلاتهم، وذلك فى إطار تنفيذ الحكومة لحزمة تكليفات من الرئيس السيسى لتحسين الخدمات الصحية لغير القادرين

وأوضح المجلس أن وزارة الصحة بدأت في إجراءات القضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية للقضاء على تلك القوائم في ٦ أشهر .. حيث تم تسجيل 454 حالة حتى الآن على الموقع الإلكتروني وجار توزيعهم على المستشفيات

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على حالة المرضى بعد اجراء العمليات الجراحية

تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة هذا المشروع، بدأت عملها منذ أسبوع تقريبا حيث تم رفع درجات الاستعداد الى الحالة القصوى بكل المستشفيات المتضمنة

كما بدأ عمل الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وهناك حالات من التي تم تسجيلها، حصلت على مواعيد للعمليات، وتم توجيهها إلى المستشفيات، كما يتلقى الخط الساخن 15300 مكالمات المرضى على مدار اليون. 

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحسب ما نقله مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي المستشفيات الجامعية وادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتنسيق توجيه الحالات وفقا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى لإنهاء القوائم في أقرب وقت ممكن، حيث تضمنت العمليات المطلوبة تخصصات القلب المفتوح، والقسطرة، والمفاصل، والرمد وقوقعة الاذن


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