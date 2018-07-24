فيديو| بالقمر الصناعي.. تعرف على 3 محطات كهربائية افتتاحها الرئيس

محمد مجدي تستعرض المال عبر تقنية القمر الصناعي، 3 محطات كهربائية افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء في حضور عدد من الوزراء.المشروعات هي محطة كهرباء غياضة الشرقية، الواقعة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم في بنى سويف. ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة. والثالثة، محطة البرلس شمال

محمد مجدي

تستعرض المال عبر تقنية القمر الصناعي، 3 محطات كهربائية افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء في حضور عدد من الوزراء.

المشروعات هي محطة كهرباء غياضة الشرقية، الواقعة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم في بنى سويف. ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة. والثالثة، محطة البرلس شمال محافظة كفر الشيخ.

المحطات الثلاثة، أنشئت كلا منهما على مسحات مختلفة، ويستوعبن آلاف العاملين، بينهم مجموعة من الأجانب، إلا أن النسبة الأكبر من نصيب المصريين.

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