فيديو| انقسام مجلس نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رحاب صبحى:

عقب تأجيل أجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي كان مقررا عقده الثلاثاء، لمناقشة موقف البرلمان من تحفظات النقابة ومجلس الدولة على مشروع قانون تنظيم الصحافة و الاعلام، أصدر 5 من أعضاء المجلس، بيانا أكدوا فيه على تجاهل مجلس النواب لمعظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ووصفوها بأنها تعديلات “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور، “المال” التقت عددا من أعضاء المجلس لكشف تفاصيل تأجيل الاجتماع ولطرح تصوراتهم على الخطوات القادمة للمجلس في هذه القضية، شاهد الفيديو التالي: